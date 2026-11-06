Du khách đổ xô đến 'Hollywood Trung Quốc' tát nhau, diễn cảnh cung đấu

Trong căn phòng nguy nga của cung điện, 4 phụ nữ mặc áo lụa, cài trâm ngọc đang diễn cảnh tranh sủng chốn hậu cung. Khi "phi tần" vung tay tát thẳng mặt đối phương, đạo diễn hô "cắt", lập tức yêu cầu quay lại. Giữa 2 lượt diễn, cả nhóm tranh thủ xem lại phân cảnh, trò chuyện rồi bật cười. Bên ngoài, nhiều người tò mò kiễng chân nhìn vào bên trong theo dõi cảnh quay.

Đây không phải cảnh quay của một bộ phim truyền hình mà là hoạt động trải nghiệm dành cho du khách tại phim trường Hoành Điếm (Hengdian World Studios), thành phố Đông Dương, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Được mệnh danh là "Hollywood Trung Quốc", nơi đây là bối cảnh của nhiều bộ phim cổ trang nổi tiếng, theo Reuters.

Phim trường Hoàng Điếm cho phép du khách tự thực hiện các cảnh quay trên những bối cảnh được đầu tư chuyên nghiệp, từ mô hình Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh đến những con phố Thượng Hải xưa vốn xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình.

Từ khi ra mắt hồi tháng 8, dịch vụ đã thu hút hơn 2.000 lượt khách, theo đại diện phim trường. Các suất quay thường kín chỗ, đặc biệt vào dịp cuối tuần và nghỉ lễ. "Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, tôi làm việc từ sáng đến tối mà vẫn không thể nhận hết khách", đạo diễn Wang Weili từng quay cho 20 nhóm khách trong một ngày, nói.

Clare Huang, người vào vai hoàng hậu trong cảnh cung đấu, cho biết cô yêu thích trò đóng vai đạo diễn từ khi còn nhỏ, thường rủ những đứa trẻ khác diễn lại các phân cảnh trong phim. "Tôi vốn rất thích những hoạt động như thế này. Hôm nay, tôi và một vài người bạn có dịp trải nghiệm cảm giác làm diễn viên", cô chia sẻ.

Với mức phí 388 nhân dân tệ (khoảng 55 USD) mỗi người, khách được làm tóc, trang điểm, chuẩn bị trang phục và tham gia buổi quay 30 phút dưới sự hướng dẫn của đạo diễn. Sau đó, họ nhận video đã qua biên tập dài 90 giây. Phim trường cung cấp hơn 20 kịch bản, chủ yếu xoay quanh những câu chuyện tranh đấu hậu cung, tình yêu và phản bội.

Xie, 28 tuổi, một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, biết đến dịch vụ "tự đóng phim" tại Hoành Điếm qua các video được chia sẻ trực tuyến. Sau đó, cô đến phim trường, chi 498 nhân dân tệ (khoảng 70 USD) cho một buổi quay với kịch bản được viết riêng.

"Ở Trung Quốc không có những buổi dạ hội hóa trang như một số quốc gia, nên mọi người chọn cách ra ngoài trong những bộ trang phục cầu kỳ. Ai cũng muốn ăn mặc táo bạo hơn một chút và thể hiện bản thân theo cách riêng", Xie chia sẻ.

Dịch vụ quay phim ngắn được xem là sản phẩm thu hút khách trong hệ sinh thái du lịch Hoành Điếm. Sau khi đến đây để trải nghiệm đóng phim, du khách có thể phát sinh thêm chi phí lưu trú, ăn uống, tham quan, chụp ảnh và thuê trang phục cổ trang. Giá trị của mô hình này không chỉ nằm ở doanh thu từ mỗi lượt quay mà còn ở khả năng thúc đẩy các khoản chi tiêu khác của du khách.

Dịch vụ này ra đời trong bối cảnh hoạt động sản xuất phim tại Hoành Điếm đối mặt nhiều sức ép. Sự phát triển của nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi quy trình sản xuất, buộc các đơn vị truyền thống tìm cách thích ứng. Trước tình hình này, khai thác khách du lịch trở thành hướng kinh doanh bổ sung cho phim trường. Mô hình cũng mở thêm cơ hội việc làm cho đạo diễn, diễn viên và nhân viên hậu trường, Xinhua nhận định.

Đan Châu