Kỳ Duyên công khai bảo vệ Thiên Ân

Mới đây, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng tải hình ảnh chụp cùng Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trên trang cá nhân. Đáng chú ý, người đẹp sinh năm 1996 đính kèm dòng trạng thái: “Cảm ơn vì đã luôn bảo vệ nhau trước giông bão”. Khoảnh khắc thân thiết cùng lời nhắn đầy tình cảm nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự yêu mến dành cho cả hai. Một số ý kiến viết: “Hai người yêu nhau nên cả hai ngày càng xinh đẹp, đúng là gặp được người phù hợp”; “Yêu ai, thương ai, chỉ cần cả hai hạnh phúc bên nhau là được”; “Trời ơi, hai người đẹp đôi và xinh đẹp quá!”. Không ít người tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ trước cách Kỳ Duyên và Thiên Ân đồng hành, dành sự quan tâm cho nhau.

Kỳ Duyên thân thiết bên Thiên Ân.

Thực tế, mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân đã nhận được sự chú ý trong thời gian dài. Từ cuối năm 2024, cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau, tương tác thân thiết trên mạng xã hội và chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường. Những lần diện trang phục đồng điệu, sử dụng phụ kiện tương tự hay có lịch trình trùng hợp càng khiến công chúng chú ý.

Không chỉ xuất hiện bên nhau trong những dịp đặc biệt, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn được chú ý bởi cách ủng hộ đối phương trong công việc. Cả hai cùng bước ra từ các cuộc thi nhan sắc, sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh. Việc có chung hành trình chuyển hướng nghề nghiệp được xem là một trong những điểm khiến họ dễ dàng thấu hiểu những áp lực mà đối phương gặp phải.

Trong một chia sẻ với truyền thông, Kỳ Duyên từng bày tỏ niềm hạnh phúc khi có Thiên Ân bên cạnh. Người đẹp cho biết cả hai luôn ủng hộ, mong muốn đối phương phát triển và thường xuyên trao đổi về những dự án nghệ thuật. Với Kỳ Duyên, sự đồng hành ấy không chỉ nằm ở những lời động viên mà còn thể hiện qua việc hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Kỳ Duyên trong Chị Chị Em Em 3.

Bên cạnh câu chuyện đời tư, sự nghiệp điện ảnh của hai nàng hậu cũng có nhiều chuyển biến đáng chú ý. Kỳ Duyên bắt đầu thử sức với màn ảnh rộng qua Bộ Tứ Báo Thủ (2025), sau đó tiếp tục góp mặt trong Chị Chị Em Em 3 (2026) với vai Thị Mầu. Đây là hai dự án đánh dấu nỗ lực theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp của người đẹp sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang và sắc đẹp.

Trong khi đó, Thiên Ân có hành trình điện ảnh với nhiều màu sắc khác nhau. Cô từng tham gia Công tử Bạc Liêu (2024), tạo dấu ấn với vai Thúy Vân trong Nụ Hôn Bạc Tỷ (2025). Năm 2026, người đẹp tiếp tục xuất hiện trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực và Án Mạng Karaoke, lần lượt thử sức với những dạng nhân vật có diễn biến tâm lý và màu sắc khác biệt.

Thiên Ân trong Án Mạng Karaoke.

Từ những khoảnh khắc đời thường đến hành trình phát triển sự nghiệp, Kỳ Duyên và Thiên Ân vẫn thường xuyên nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Lời nhắn mới nhất của Kỳ Duyên một lần nữa cho thấy sự trân trọng mà hai nàng hậu dành cho mối quan hệ thân thiết này.