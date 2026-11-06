Hơn 3.000 người sẽ diễu hành bên hồ Hoàn Kiếm mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam là nơi diễn ra nhiều hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: BTC cung cấp)

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng Chương trình hành động số 08-CTr/TU, xác định Ngày Văn hóa Việt Nam là sự kiện văn hóa tiêu biểu mang thương hiệu Thủ đô, được tổ chức định kỳ hằng năm.

Năm 2026, lần đầu tiên các hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức, thành phố Hà Nội triển khai chuỗi hoạt động với quy mô lớn, gồm hoạt động cấp thành phố và cấp xã, phường.

Nổi bật trong đó là Lễ khai mạc và các hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm).

Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành di sản với khoảng 3.000-3.500 đại biểu, trong đó có khoảng 2.300 nghệ nhân và người dân của 48 xã, phường và các đơn vị văn hóa trên địa bàn thành phố.

Không gian của phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm còn là nơi biểu diễn nghệ thuật truyền thống, đương đại, kịch, múa rối, xiếc, cải lương, chèo… tại 3 sân khấu: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Khu vực Tượng đài Cảm tử, ngã tư Tràng Tiền-Hàng Khay...

Cũng tại đây, từ ngày 21 đến 24/11 còn có các không gian trưng bày giới thiệu làng nghề, phố nghề truyền thống tại Quảng trường phía Đông; giới thiệu văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ tại Nhà triển lãm 45 phố Tràng Tiền; giới thiệu “Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình và Sáng tạo” tại Trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 47 phố Hàng Dầu)...

Điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động là Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam vào 20 giờ ngày 24/11 tại Sân vận động Mỹ Đình. Chương trình có quy mô khoảng 50.000 khán giả do thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Đài Truyền hình Việt Nam; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện.

Chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và các màn pháo hoa đan xen; lấy dấu ấn văn hóa Thăng Long-Hà Nội làm mạch kết nối, thể hiện sự hội tụ giá trị văn hóa các vùng, miền, các dân tộc Việt Nam.

Các đơn vị trên địa bàn thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng. Tiêu biểu là Tuần lễ hoạt động hưởng ứng “Ngày văn hóa Việt Nam” gắn với “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 14 đến 24/11.

Chương trình có quy mô hơn 200 nghệ nhân, đồng bào 16 dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng và 115 nghệ nhân, đồng bào của các tỉnh: Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Thành phố Quảng Ninh.

Các xã, phường của thành phố cũng triển khai hoạt động mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Trong đó, mỗi xã, phường tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, thể thao quy mô cấp xã; đồng thời lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện, không gian văn hóa hoặc mô hình tiêu biểu, đặc trưng để giới thiệu, quảng bá.

Một số hoạt động tiêu biểu: tour “Một ngày cùng Di sản Phú Thượng - Từ di sản đến làng nghề”, “Một ngày trải nghiệm với Thư Lâm”; “600 năm hào khí Tốt Động - Chúc Động” (xã Quảng Bị); “Huyền tích tre ngà - Dấu thiêng Phù Đổng” (xã Sóc Sơn); Lễ hội vinh danh làng nghề xã Chuyên Mỹ; Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang (xã Phúc Thọ); “Ghé Days 2026” tại Công viên Thống Nhất; ra mắt website tham quan ảo 360 độ di tích (phường Bạch Mai), bản đồ số di tích (phường Thanh Xuân); mô hình “Nhà văn hóa số”; “Bữa cơm đoàn kết” tại thôn, tổ dân phố...