5 cách phối áo len xám vừa sang vừa trẻ, mặc đẹp suốt mùa thu đông

Dưới đây là 5 công thức phối áo len xám đơn giản nhưng hiệu quả, giúp chị em làm mới phong cách trong những ngày se lạnh.

Áo len xám phối quần tây

Một trong những cách mặc áo len xám đẹp và dễ ứng dụng nhất là kết hợp với quần tây ống suông. Bộ đôi này mang đến vẻ ngoài gọn gàng, tinh tế, phù hợp với môi trường công sở hoặc những buổi gặp gỡ cần sự chỉn chu.

Chị em có thể chọn áo len xám cổ tròn hoặc cổ chữ V, phối cùng quần tây đen, trắng kem hay be. Những gam màu trung tính giúp tổng thể hài hòa, đồng thời tạo cảm giác trang phục đắt giá hơn.

Để vóc dáng trông cân đối, hãy sơ vin nhẹ phần vạt trước và kết hợp thắt lưng da bản nhỏ. Một đôi giày loafer, giày búp bê hoặc boots cổ thấp sẽ hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch mang hơi hướng Parisian.

Áo len xám phối quần tây

Áo len xám và quần jeans

Nếu yêu thích phong cách năng động, áo len xám phối quần jeans là lựa chọn khó có thể bỏ qua.

Sự kết hợp giữa sắc xám trung tính và màu xanh denim tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, phóng khoáng nhưng vẫn đủ tinh tế để diện hằng ngày.

Áo len dáng vừa vặn đi cùng jeans ống đứng giúp tổng thể gọn gàng, trong khi áo len oversized kết hợp jeans ống rộng lại mang đến phong cách thoải mái, hiện đại.

Vào những ngày trời lạnh hơn, chị em có thể chọn áo len cổ lọ mỏng, quần jeans xanh nhạt và boots da lộn. Một chiếc túi xách màu nâu sẽ tạo điểm nhấn ấm áp, rất phù hợp với không khí mùa thu đông.

Áo len xám mặc ngoài sơ mi

Công thức phối áo len xám cùng sơ mi đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích phong cách preppy, lấy cảm hứng từ thời trang học đường châu Âu.

Chỉ cần mặc một chiếc sơ mi trắng hoặc xanh pastel bên trong áo len cổ tròn, để lộ phần cổ áo và tay áo, bộ trang phục đã trở nên có điểm nhấn hơn.

Phần dưới có thể kết hợp cùng quần tây, chân váy chữ A hoặc chân váy xếp ly. Giày Mary Jane, loafer hay Oxford đều là những lựa chọn phù hợp.

Để tăng nét cá tính, chị em có thể bổ sung cà vạt kẻ sọc hoặc một chiếc nơ nhỏ. Tuy nhiên, nên ưu tiên áo len có độ rộng vừa phải để các lớp trang phục không tạo cảm giác cồng kềnh.

Áo len xám mặc ngoài sơ mi

Áo len xám phối chân váy caro

Áo len xám và chân váy caro là bộ đôi lý tưởng cho những ngày muốn diện đồ nữ tính nhưng vẫn có nét cổ điển.

Chân váy caro màu nâu, đỏ rượu hoặc xanh olive đặc biệt ăn ý với áo len xám. Những gam màu này tạo cảm giác ấm áp, đồng thời khiến bộ trang phục nổi bật hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Chị em có thể lựa chọn chân váy xếp ly ngắn để tạo vẻ trẻ trung hoặc chân váy midi để tăng sự thanh lịch.

Khi trời trở lạnh, hãy kết hợp thêm boots, tất cao cổ và áo khoác trench coat màu be. Nếu chân váy có độ xòe rộng, nên ưu tiên áo len dáng gọn để cân bằng tỷ lệ cơ thể.

Áo len xám và quần shorts

Với những ngày thu có nắng nhẹ, áo len xám kết hợp quần shorts là gợi ý thú vị dành cho chị em yêu thích phong cách trẻ trung.

Áo len mềm mại phối cùng shorts kaki, shorts da hoặc shorts vải đứng dáng tạo nên sự tương phản giữa chất liệu và kiểu dáng, giúp tổng thể trông hiện đại hơn.

Một chiếc áo len xám oversized kết hợp shorts đen và boots cao cổ sẽ mang đến diện mạo cá tính. Nếu muốn nhẹ nhàng hơn, chị em có thể thay boots bằng sneaker trắng và khoác thêm blazer.

Công thức này phù hợp với những buổi dạo phố, cà phê cuối tuần hoặc các hoạt động ngoài trời khi thời tiết chưa quá lạnh.

Áo len xám và quần shorts

Dù dễ phối đồ, áo len xám vẫn cần được lựa chọn phù hợp với vóc dáng và phong cách cá nhân.

Với người có chiều cao khiêm tốn, áo len dáng ngắn hoặc sơ vin cùng quần, váy cạp cao sẽ giúp tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn. Trong khi đó, áo len oversized nên kết hợp với trang phục có phom dáng gọn để tránh khiến tổng thể trở nên luộm thuộm.

Về màu sắc, xám đặc biệt dễ kết hợp với đen, trắng, be, xanh denim và đỏ rượu. Những phụ kiện như túi da nâu, trang sức vàng mảnh hay khăn quàng cổ cũng giúp bộ đồ có thêm điểm nhấn.