Lộ diện đạo chích trộm vàng

Chỉ khoảng 3 tuần trong tháng 9 vừa qua, tại TPHCM và Đồng Nai đã xảy ra ba vụ thảm án. Không chỉ người thân, hàng xóm và những người vô can khác cũng trở thành nạn nhân. Điểm chung các vụ án, ban đầu đều xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và cơn ghen mù quáng.