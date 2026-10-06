Lộ diện đạo chích trộm vàng
Tối 3-10, Công an xã Bình Minh nhận được tin báo về vụ trộm 9 chỉ vàng 9999 và 2 nhẫn vàng Tây (tổng trị giá trên 100 triệu đồng) xảy ra tại thôn An Khương (xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi).
Qua quá trình xác minh, rà soát đối tượng nghi vấn, đến 7 giờ ngày 4-10, Công an xã Bình Minh xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là V.N.N.D. (2004, trú xã Bình Minh). Tại cơ quan Công an, D. thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Hiện vụ việc đang được Công an xã Bình Minh củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lo-dien-dao-chich-trom-vang-post358995.html