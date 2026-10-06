Bắt nhóm đối tượng trộm 3 tấn hạt nhựa, tổng trị giá hơn 263 triệu đồng

Các đối tượng tại ví trí đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. (Ảnh:CA)

Trước đó, Đồn Công an KCN Biên Hòa tiếp nhận thông tin từ Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam về việc qua kiểm kê kho, phát hiện thiếu 3 tấn hạt nhựa ABS, trị giá theo hồ sơ doanh nghiệp hơn 263 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an KCN Biên Hòa nhanh chóng triển khai xác minh, thu thập tài liệu, làm việc với những người liên quan và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc.

Sau quá trình đấu tranh, 5 đối tượng liên quan là tài xế, lơ xe, công nhân và quản lý kho thuộc Công ty trên đã đến Đồn Công an KCN Biên Hòa đầu thú, khai nhận hành vi.

Nhóm 5 đối tượng liên quan vụ trộm 3 tấn hạt nhựa. (Ảnh:CA)

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện 3 lần trộm cắp, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 3 tấn hạt nhựa ABS của Công ty Tenma trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9/2026.

Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.