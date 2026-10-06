Tuyên truyền lắp thiết bị truyền tin báo cháy

Thông tin phát hiện hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi khiến nhiều gia đình lo lắng về những lọ đang sử dụng. Việc cần làm trước tiên là kiểm tra đúng tên sản phẩm, đơn vị cung cấp và thông tin mua hàng, thay vì suy đoán từ màu sắc hay hình dáng viên sủi.