Tuyên truyền lắp thiết bị truyền tin báo cháy
Với địa phương có nhiều làng nghề, để đảm bảo an toàn PCCC, Đội CC và CNCH khu vực số 32 đã tập trung vận động, tuyên truyền các cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai lắp đạt thiết bị truyền tin báo cháy thuộc diện quản lý PCCC. Việc lắp đặt thiết bị này sẽ giúp lực lượng chữa cháy xác định nhanh địa điểm cháy và rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ xảy ra.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tuyen-truyen-lap-thiet-bi-truyen-tin-bao-chay-421010.htm