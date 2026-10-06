Phê chuẩn khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán 19,3 tấn bánh, kẹo giả

Ngày 6/10, thông tin từ VKSND TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phát hiện một số địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo với số lượng lớn có dấu hiệu vi phạm quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Cơ quan chức năng kiểm tra các địa điểm sản xuất, kinh doanh do Nguyễn Quang Đạt làm chủ.

Ngày 18/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội tiến hành kiểm tra 5 địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, nước uống tại xã An Khánh do Nguyễn Quang Đạt làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 15 loại hàng hóa, gồm 2.175 thùng sản phẩm thành phẩm, tương đương khoảng 19,73 tấn; 823 thùng, 70 bao và 240kg nguyên liệu, bán thành phẩm. Cùng với đó, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy móc, phương tiện, vật tư, bao bì, sổ sách, tài liệu, thiết bị máy tính và dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả xác minh bước đầu xác định, Nguyễn Quang Đạt thu mua bánh, kẹo nguyên liệu, bán thành phẩm từ nhiều nguồn tại các tỉnh: Hải Dương, Lạng Sơn, Lào Cai và La Phù (Hà Nội), sau đó đưa về các địa điểm 5 địa điểm trên để phân loại, đóng gói và hoàn thiện sản phẩm.

Đáng chú ý, Đạt tự thiết kế, đặt in bao bì và sử dụng thông tin, mã vạch thể hiện hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia... trong khi thực tế số hàng hóa này được thu mua và đóng gói tại Việt Nam.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ, trong đó quy định hoạt động sản xuất bao gồm: gia công, san chia, đóng gói; hàng giả gồm: hàng hóa giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ hoặc nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp. Cơ quan chức năng xác định hành vi của Nguyễn Quang Đạt có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả về xuất xứ.

Kết quả xác minh mã vạch trên bao bì cũng cho thấy các mã vạch được sử dụng là mã vạch sản phẩm nước ngoài. Tổng số hàng hóa thành phẩm được xác định có liên quan là 2.110 thùng, tương đương khoảng 19,3 tấn, trị giá hơn 1,1 tỉ đồng.

Hiện, VKSND TP Hà Nội đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an thành phố tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.