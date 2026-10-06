Công an phường Điện Bàn truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp xe máy

Đối tượng Trần Ngọc Tin Em cùng tang vật trộm cắp. Ảnh: CAP

Khoảng 17 giờ 25 ngày 5/10, Công an phường Điện Bàn tiếp nhận tin báo của anh T.T.B. (sinh năm 1997, trú thôn Nhị Dinh, xã Điện Bàn Tây) về việc bị trộm 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH Mode màu trắng, biển kiểm soát 92D1-364.xx tại tổ dân phố Mỹ Á, phường Điện Bàn. Đối tượng trộm cắp tẩu thoát theo hướng xã Điện Bàn Tây trên tuyến đường ĐT609.

Công an phường Điện Bàn nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp cùng anh T.T.B. truy đuổi; đồng thời trao đổi thông tin với Công an xã Điện Bàn Tây để tổ chức lực lượng đón, chặn, bắt giữ đối tượng.

Đến tuyến đường số 3, thuộc thôn La Huân, xã Điện Bàn Tây, khi bị các lực lượng áp sát, đối tượng bỏ lại xe máy, chạy bộ ra khu vực cánh đồng nhằm lẩn trốn nhưng bị phát hiện, khống chế và bắt giữ ngay sau đó.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng được xác định là Trần Ngọc Tin Em (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại phường Sơn Quy, tỉnh Đồng Tháp; tạm trú tại phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng). Tang vật thu giữ gồm 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH Mode, màu trắng, biển kiểm soát 92D1-364.xx.

Tại cơ quan công an, Trần Ngọc Tin Em đã khai nhận hành vi trộm cắp chiếc xe trên.

Công an phường Điện Bàn lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ tang vật và thực hiện các thủ tục tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Tin Em để tiếp tục điều tra, làm rõ.