VKSND khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk: Tăng cường việc hỏi cung, phúc cung trước khi truy tố

Tỉ lệ 100% bị can được Kiểm sát viên tham gia dự cung trong giai đoạn điều tra, phúc cung trước khi truy tố để nâng cao chất lượng cáo trạng, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm. Ảnh: VKS

Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác công tố, kiểm sát điều tra, truy tố nhằm hạn chế oan, sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; kịp thời phát hiện các thiếu sót hoặc dấu hiệu bức cung, nhục hình, ép cung (nếu có) trong quá trình điều tra và bảo đảm công tác công tố và kiểm sát xét xử vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Đồng thời, tạo tâm thế tự tin cho Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án, nắm chắc nội dung, tình tiết vụ án để phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, tranh luận, đối đáp chất lượng và thuyết phục.

Trong quá trình kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, Kiểm sát viên được phân công chủ động nghiên cứu hồ sơ, đánh giá toàn diện chứng cứ và trực tiếp hỏi cung, phúc cung bị can, nhất là đối với những vụ án có nhiều bị can, tính chất phức tạp, lời khai còn có điểm chưa thống nhất cần phải được làm rõ trước khi quyết định truy tố.

Tỉ lệ 100% bị can được Kiểm sát viên tham gia dự cung trong giai đoạn điều tra, phúc cung trước khi truy tố tạo sự chuyển biến rõ nét trong phương thức thực hiện nhiệm vụ công tố của VKSND khu vực 11. Đây cũng là biện pháp thiết thực để nâng cao chất lượng cáo trạng, hạn chế sai sót trong quá trình truy tố, xét xử, góp phần bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng.

Với phương châm “chủ động, sâu sát, thận trọng và trách nhiệm”, VKSND khu vực 11 tiếp tục xác định việc nâng cao chất lượng công tác công tố, kiểm sát điều tra là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tăng cường việc hỏi cung, phúc cung bị can trước khi truy tố được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự ngay từ giai đoạn đầu, góp phần xây dựng nền tư pháp nghiêm minh, công bằng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.