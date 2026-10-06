Kiểm sát viên bảo vệ quan điểm truy tố tại phiên tòa xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên Nguyễn Hoàng Phong, Phó Trưởng phòng 2 VKSND thành phố Đồng Nai đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử; công bố cáo trạng, xét hỏi, phân tích các chứng cứ, tình tiết của vụ án, đồng thời bảo vệ quan điểm truy tố của Viện kiểm sát.

Kiểm sát viên Nguyễn Hoàng Phong, Phó Trưởng phòng 2 VKSND thành phố Đồng Nai, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh và chị Đ.T.P.A. từng có quan hệ tình cảm. Sau khi chị P.A. chủ động chia tay, ngày 3/9/2026, Đức Anh tìm cách đột nhập vào nhà chị P.A. nhưng không thực hiện được do cửa khóa. Sau đó, bị cáo sang nhà anh N.V.Q. ở liền kề và đột nhập vào bên trong.

Tại đây, Đức Anh tấn công anh Q. Trong quá trình chống trả để bảo vệ bản thân, anh Q. làm Đức Anh bị thương. Tuy nhiên, bị cáo tiếp tục truy đuổi, tấn công anh Q., khiến nạn nhân bị thương nặng, tỷ lệ tổn thương cơ thể 76%.

Sau đó, Đức Anh quay vào nhà, tiếp tục tấn công các thành viên trong gia đình anh Q., khiến 3 người tử vong. Bị cáo bị lực lượng Công an thành phố Đồng Nai bắt giữ ngay tại hiện trường.

Với hành vi trên, Nguyễn Đức Anh bị Viện kiểm sát truy tố về tội “Giết người” theo các điểm a, b, i, n khoản 1 Điều 123 và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Kiểm sát viên Nguyễn Hoàng Phong, Phó Trưởng phòng 2 VKSND thành phố Đồng Nai, đại diện Viện kiểm sát tham gia luận tội và đề nghị mức án.

Trong quá trình xét hỏi, Kiểm sát viên tập trung làm rõ diễn biến hành vi của bị cáo, quá trình thực hiện hành vi, hậu quả gây ra và các tình tiết có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án. Trên cơ sở chứng cứ trong hồ sơ và kết quả thẩm tra công khai tại phiên tòa, Kiểm sát viên phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và trách nhiệm hình sự của bị cáo.

Kiểm sát viên đồng thời đánh giá nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và những nội dung được đưa ra trong quá trình tranh tụng. Từ đó, đại diện Viện kiểm sát giữ vững quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hậu quả đã gây ra.

Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm truy tố, luận tội của Viện kiểm sát.

Sau khi xem xét toàn diện các tài liệu, chứng cứ, kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa và quan điểm của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm truy tố, luận tội của Viện kiểm sát.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về tội “Giết người” và 6 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh là tử hình.

Kết quả phiên tòa thể hiện vai trò của Kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, nhất là việc chủ động xét hỏi, đánh giá chứng cứ, làm rõ các tình tiết của vụ án và bảo vệ quan điểm truy tố trước Hội đồng xét xử. Qua đó góp phần bảo đảm vụ án được giải quyết khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh về hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của hành vi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực; đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ động phòng ngừa và kịp thời giải quyết các mâu thuẫn trong đời sống, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.