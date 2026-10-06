Khởi tố bị can sản xuất hàng chục tấn thực phẩm giả

Ngày 18/9/2026, lực lượng chức năng kiểm tra đồng thời 5 địa điểm tại xã An Khánh do Nguyễn Quang Đạt (SN 1992) làm chủ; tạm giữ 2.175 thùng thành phẩm, tương đương khoảng 19,73 tấn, cùng nhiều nguyên liệu, bán thành phẩm, máy móc, bao bì, tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy, Đạt thu mua nguyên liệu, bán thành phẩm từ nhiều nguồn, đưa về phân loại, đóng gói và sử dụng bao bì, mã vạch thể hiện hàng hóa có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia..., trong khi thực tế được thu mua và đóng gói tại Việt Nam. Tổng số hàng hóa thành phẩm liên quan khoảng 19,3 tấn, trị giá hơn 1,12 tỷ đồng.

Hàng hoá bị cơ quan chức năng tạm giữ. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Ngày 25/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.