Xem livestream thấy vợ uống bia, người đàn ông ở Đắk Lắk nổi giận đốt nhà

Ngày 6/10, Công an xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Y Chương Byă (21 tuổi, trú xã M’Đrắk) để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Y Chương Byă và chị H Yo Byă (19 tuổi) là vợ chồng, cùng sinh sống tại nhà bố mẹ vợ.

Y Chương Byă khi bị khởi tố (ảnh: CACC)

Trưa 26/7, chị H Yo đến dự một buổi liên hoan trên địa bàn xã. Khoảng 13h cùng ngày, Y Chương xem được video phát trực tiếp trên Facebook, ghi lại cảnh vợ đang uống bia và nhảy cùng một số phụ nữ tại buổi tiệc.

Do không muốn vợ uống bia, Y Chương gọi điện yêu cầu chị H Yo về nhà nhưng người vợ không đồng ý.

Đến khoảng 15h, bực tức vì vợ vẫn chưa về, Y Chương đập phá, chặt, chém nhiều tài sản trong nhà.

Sau đó, Y Chương vào phòng ngủ, kéo quần áo ra gom thành đống trước cửa phòng, tưới xăng rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi 2 căn phòng trong nhà bố mẹ vợ. Sau khi gây ra vụ việc, Y Chương bỏ về nhà mẹ đẻ.

Công an xã M’Đrắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý Y Chương Byă theo quy định.

Trước đó, tại Đắk Lắk cũng xảy ra vụ cha nhốt con rồi đốt nhà. Khoảng 8h30 ngày 30/11/2025, sau khi sử dụng trái phép chất ma túy, Hồ Xuân Nhàn (SN 1987, trú xã Tuy An Bắc) cho rằng mẹ ruột là bà L.K.C. giấu việc vợ mình là chị V.T.S. (đã rời khỏi nhà trước đó) về thăm và mua đồ cho con nên đã lớn tiếng chửi bới, đe dọa đốt nhà và làm hại các thành viên trong gia đình.

Nhàn lấy quần áo được hỗ trợ sau lũ lụt vứt xuống nền phòng khách, dùng dao rạch bao bì, đổ dầu hỏa vào rồi dọa châm lửa. Hoảng sợ, cha ruột Nhàn là ông H.X.T., bà C. cùng một người con đã chạy ra ngoài.

Sau đó, Nhàn gọi một người con khác vào phòng ngủ, đóng cửa chính, khóa trái từ bên trong. Khi bà C. tìm cách vào nhà bằng cửa sau để đưa cháu bé ra ngoài thì bị Nhàn phát hiện, xô ngã và khóa cửa lại.

Nhàn tiếp tục chất nhiều vật dụng dễ cháy chắn lối ra duy nhất của phòng ngủ rồi châm lửa đốt số quần áo đã tẩm dầu hỏa ở phòng khách. Ngọn lửa bùng lên, người thân và hàng xóm tìm cách dập lửa thì bị Nhàn cầm dao đe dọa. Rất may, cháu bé sau đó được đưa ra ngoài an toàn.

Ngày 9/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Nhàn về tội “Đe dọa giết người”.

Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định Nhàn từng nảy sinh ý định tự sát và có ý định làm hại con ruột. Việc cháu bé không tử vong là ngoài mong muốn của bị can. Vì vậy, ngày 23/2/2026, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Nhàn sang tội “Giết người”.