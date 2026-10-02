Liên gia phòng cháy

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh, từ đầu năm 2022 đến giữa tháng 9/2026, toàn tỉnh xảy ra 104 vụ cháy nhà ở đơn lẻ và 24 vụ cháy tại cơ sở kinh doanh, sản xuất; nguyên nhân chủ yếu do sự cố điện, sơ suất, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Các thành viên "Tổ liên gia an toàn PCCC" đường Na Làng, khối 8, phường Kỳ Lừa tham gia thực hành chữa cháy

Trước thực tế đó, Công an tỉnh triển khai nhiều mô hình, giải pháp về PCCC và CNCH, trong đó “Tổ liên gia an toàn PCCC” là một cách làm thiết thực tại khu dân cư. Mô hình tập hợp từ 5 đến 15 hộ gia đình liền kề, gồm: nhà ở và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Các hộ được vận động trang bị phương tiện chữa cháy, dụng cụ phá dỡ phục vụ CNCH; lắp đặt chuông, nút ấn báo cháy tại những vị trí phù hợp. Khi xảy ra sự cố, thông tin được truyền nhanh đến các hộ liền kề, giúp người dân kịp thời phối hợp xử lý, hỗ trợ thoát nạn và hạn chế cháy lan.

Mô hình được triển khai từ năm 2022, nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”, phát huy lực lượng tại chỗ, kịp thời phát hiện, xử lý khi đám cháy mới phát sinh, tận dụng “thời điểm vàng” trong chữa cháy.

Đến nay, toàn tỉnh có 250 “Tổ liên gia an toàn PCCC”. Các thành viên không chỉ phối hợp xử lý sự cố mà còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chủ động trang bị phương tiện cần thiết. Mô hình góp phần nâng cao ý thức, phát huy sức mạnh của lực lượng tại chỗ, tăng khả năng phối hợp xử lý sự cố ngay từ khu dân cư.

Xã Quốc Việt có 2 “Tổ liên gia an toàn PCCC” đều được thành lập năm 2024 tại thôn Bình Độ. Mỗi tổ có 5 hộ gia đình liền kề, chủ yếu kết hợp nhà ở với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc tham gia tổ liên gia giúp các hộ chủ động hơn trong phòng cháy, đồng thời có thể hỗ trợ nhau khi xảy ra sự cố.

Ông Chu Văn Sơn, thôn Bình Độ, xã Quốc Việt, thành viên “Tổ liên gia an toàn PCCC” cho biết: Gia đình tôi kinh doanh hàng tạp hóa nên luôn chú ý đến việc phòng cháy, nhất là sắp xếp hàng hóa, kiểm tra nguồn điện và chuẩn bị phương tiện chữa cháy. Tham gia “Tổ liên gia an toàn PCCC”, gia đình tôi và các hộ đã được tập huấn, thực hành kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ; đồng thời thường xuyên nhắc nhở nhau về nguy cơ và cách xử lý khi có sự cố. Tôi thấy mô hình này rất thiết thực, khi các gia đình cùng có ý thức, cùng biết cách hỗ trợ nhau thì nếu chẳng may xảy ra sự cố, việc phát hiện và xử lý ban đầu sẽ nhanh chóng, kịp thời hơn.

Hiệu quả từ mô hình được thể hiện qua tình hình cháy, nổ trên địa bàn được kiềm chế, kéo giảm thời gian qua.

Ông Mông Văn Lợi, Tổ trưởng "Tổ liên gia an toàn PCCC" ngõ 617, đường Bà Triệu, khối 14, phường Đông Kinh cho biết: Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kiểm tra nguy cơ cháy, nổ, trang bị phương tiện và kỹ năng xử lý khi có sự cố. Nhờ đoàn kết thực hiện các giải pháp phòng ngừa, thời gian qua trong khu dân cư không để xảy ra sự cố, cháy nổ nào.

Thượng tá Trương Thanh Xuân, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh chia sẻ: Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC và CNCH, chúng tôi thường xuyên phối hợp với các xã, phường hướng dẫn, hỗ trợ các "Tổ liên gia an toàn PCCC" trong quá trình xây dựng và duy trì hoạt động. Qua đó, giúp thành viên các tổ nâng cao khả năng xử lý tình huống ban đầu, phát huy hiệu quả lực lượng PCCC tại chỗ và tăng cường sự phối hợp giữa người dân với lực lượng PCCC khi có sự cố xảy ra.

Từ mỗi hộ gia đình đến từng tổ liên gia, PCCC từng bước trở thành việc làm thường xuyên trong khu dân cư. Khi mỗi thành viên không chỉ chủ động bảo vệ gia đình mình mà còn sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ những hộ xung quanh, thế trận PCCC tại chỗ được củng cố, góp phần phát hiện, xử lý sự cố ngay từ ban đầu, hạn chế thiệt hại do cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, tài sản và xây dựng khu dân cư an toàn, bình yên.