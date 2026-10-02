3.000 lít dầu lậu ngụy trang dưới cơ sở thu mua phế liệu

Phát hiện xe ô tô hút gần 1.800 lít chất lỏng nghi dầu DO

Trong quá trình kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại một hộ kinh doanh phế liệu trên địa bàn phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có dấu hiệu kinh doanh xăng dầu khi chưa xuất trình được giấy phép theo quy định.

Cần bơm, ống hút, can dầu tại cơ sở thu mua phế liệu

Ngày 1/10, tổ công tác Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra công tác PCCC tại hộ kinh doanh thu mua phế liệu Thắng Hiền, ở Tổ dân phố Khoa Trường, phường Trúc Lâm, do ông L.X.T., sinh năm 1993, làm chủ.

Khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện ông H.Đ.C., sinh năm 1990, trú tại tỉnh Nghệ An, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 37S-27xx đang hút chất lỏng nghi là dầu DO từ bể chứa của cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện đã hút được khoảng 1.830 lít chất lỏng.

Khoảng 3.000 lít dầu ngụy trang dưới cơ sở thu mua phế liệu

Sau khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Trúc Lâm làm việc với chủ cơ sở để xác minh, làm rõ.

Lực lượng công an phát hiện, lập biên bản vụ việc

Tại cơ quan chức năng, ông L.X.T. khai nhận trong bể chứa đặt tại khu đất thuê để kinh doanh phế liệu có khoảng 3.000 lít dầu.

Theo lời khai, số dầu trên được ông L.X.T. mua lại từ một số lái xe chạy trên tuyến Quốc lộ 1A với giá 23.000 đồng/lít. Sau đó, số dầu được bán cho ông H.Đ.C. với giá 25.000 đồng/lít để vận chuyển về tỉnh Nghệ An bán lại cho các tàu đánh bắt thủy sản.

Vụ việc đã được lực lượng chức năng lập hồ sơ, bàn giao cho cơ quan Quản lý thị trường theo thẩm quyền để tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc số chất lỏng, hoạt động mua bán và các điều kiện kinh doanh có liên quan.

Theo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, việc lưu chứa, sang chiết các loại chất lỏng dễ cháy tại những cơ sở không chuyên kinh doanh xăng dầu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy, nổ.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các cơ sở, hộ kinh doanh tuyệt đối không tự ý lưu chứa, sang chiết, mua bán xăng dầu khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định. Chủ cơ sở cần thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện và khắc phục các nguy cơ mất an toàn cháy, nổ trong quá trình hoạt động.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.