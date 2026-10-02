Người bị tâm thần gây án: Khi nào truy cứu trách nhiệm hình sự, khi nào miễn?

Từ ngày 1/10/2026, thành phố Bắc Ninh là 1 trong 10 địa phương thí điểm chế định luật sư công. Đội ngũ này được kỳ vọng sẽ làm nhiệm vụ "gác cổng" pháp lý từ sớm, giúp phòng ngừa rủi ro và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và người dân.