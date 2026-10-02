Người bị tâm thần gây án: Khi nào truy cứu trách nhiệm hình sự, khi nào miễn?
Mới đây, một phụ nữ có bệnh tâm thần đã bị tuyên 23 năm tù về tội giết người và cướp tài sản. Trước đó, đã có những vụ án người có vấn đề về tâm thần vẫn bị xử lý hình sự; cũng có trường hợp người gây án không phải chịu trách nhiệm hình sự. Ranh giới pháp lý nằm ở đâu? Đây là thắc mắc của nhiều bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng trong tuần qua.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nguoi-bi-tam-than-gay-an-khi-nao-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-khi-nao-mien-post874095.html