Người phụ nữ bị bể cá 'nuốt trọn', camera ghi lại diễn biến đáng chú ý

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý diễn ra tại một nhà dân.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Page K.S.C)

Theo camera an ninh ghi lại, người phụ nữ cùng người đàn ông khiêng túi cá cảnh lớn, định sẽ thả cá xuống bể cá cảnh tại sân nhà. Tuy nhiên, trong lúc thả túi cá xuống, người phụ nữ đã tựa vào thanh gỗ chắn bể cả, do thanh gỗ này không được chắc chắn nên đã khiến người phụ nữ ngã lộn nhào xuống bể cá.

Đáng chú ý, chiếc điện thoại vẫn còn trong túi quần người phụ nữ cũng bị ướt. Ngay sau khi định thần, chị liền rút điện thoại từ túi quần, đưa người đàn ông đứng trên bờ cầm giúp.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều phải phì cười trước tình huống trớ trêu này.

Ngoài ra, cư dân mạng cũng phát hiện ra 1 chi tiết, đó là bể cá trông rất đẹp và phong thủy nhưng dường như lại thiếu sự an toàn khi không có sự bao quanh, che chắn kỹ lưỡng quanh hồ. Nếu nhà có trẻ nhỏ, bể cá này có thể là mối gây nguy hiểm.