Bắt giam đối tượng vác dao chém người gây thương tích 53%

Ngày 2/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã phục hồi điều tra, tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Quách Thanh Long (SN 1991, trú tại ấp Đình Củ, xã Long Thành, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo hồ sơ điều tra, ngày 24/11/2024, Quách Thanh Long xảy ra mâu thuẫn với T.N.G. (SN 1983, ngụ phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long). Bực tức, Long mang theo một con dao, điều khiển xe mô tô đến nhà G. để giải quyết.

Cơ quan điều tra thi hành các quyết định đối với Quách Thanh Long (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Khi đến nơi, do G. không có ở nhà nên Long chuẩn bị quay về. Đúng lúc này, anh N.M.C. (tên thường gọi là Cảnh, SN 1990, ngụ xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe mô tô chạy tới, trên tay cầm theo một đoạn tuýp kim loại.

Thấy anh C. tiến lại gần, Long lập tức dùng dao chém nạn nhân trọng thương. Kết quả giám định pháp y cho thấy, tỷ lệ thương tích của anh C. là 53%.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.