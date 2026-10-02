An Giang: Cháy trong đêm, một căn nhà bị thiêu rụi

Ngay sau khi nhận tin, Công an xã Mỹ Đức và lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực Châu Phú (Công an tỉnh An Giang) cùng người dân tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên một căn nhà đã bị cháy rụi hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy tại xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang.

Theo thông tin ban đầu, căn nhà bị cháy của gia đình ông Đinh Văn Phương, cư trú tại ấp Khánh Lợi, xã Mỹ Đức. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.