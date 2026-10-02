Vĩnh Long siết quản lý khai thác thủy sản, cấm nhiều cách đánh bắt gây tận diệt

Ngày 2/10, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết tỉnh vừa ban hành Quyết định số 99 về danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng và các khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn.

Quy định này áp dụng tại vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh đều phải thực hiện.

Mục tiêu là hạn chế những cách đánh bắt làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản, đồng thời tạo điều kiện để các loài thủy sản có thời gian sinh trưởng và sinh sản.

Theo Quyết định số 99, danh mục nghề và ngư cụ bị cấm sử dụng khai thác thủy sản được phân định rõ theo từng vùng sinh thái nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác quá mức.

Theo Quyết định số 99, tại vùng ven bờ và vùng nội địa, Vĩnh Long cấm sử dụng nghề lưới kéo, ngoại trừ lưới kéo moi, ruốc.

Các loại lồng xếp như lờ dây, bát quái, dớn, lừ cũng nằm trong danh sách bị cấm.

Ngoài ra, một số nghề như đáy, xăm, chấn, xiệp, xịch, te, xẻo khi sử dụng cùng tàu có gắn động cơ cũng không được phép hoạt động.

Tại vùng ven bờ, tỉnh cấm nghề kết hợp ánh sáng, ngoại trừ nghề câu tay mực.

Đáng chú ý, nghề cào đáy bằng khung sắt kết hợp với tàu, máy kéo hoặc bơm thổi như cào lươn, cào nhuyễn thể, banh lông bị cấm ở cả 3 khu vực gồm vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa.

Ngư dân đánh bắt khai thác thuỷ sản phải thực hiện đúng quy định.

Những quy định này nhằm hạn chế tình trạng đánh bắt quá mức, đặc biệt là việc bắt cả thủy sản còn nhỏ, ảnh hưởng đến khả năng phục hồi nguồn lợi.

Bên cạnh việc cấm các cách đánh bắt có nguy cơ làm cạn kiệt nguồn lợi, tỉnh Vĩnh Long cũng quy định kích thước tối thiểu của ô trên lưới đánh cá (mắt lưới).

Hiểu đơn giản, ô lưới càng nhỏ thì càng dễ giữ lại những con cá nhỏ. Vì vậy, việc quy định kích thước tối thiểu giúp hạn chế tình trạng bắt thủy sản khi chưa đủ lớn. Tại vùng biển, lưới rê trích phải có ô lưới tối thiểu 28 mm; lưới rê thu ngừ 90 mm và lưới rê mòi 60 mm.

Đối với lưới vây, vó, mành, rút, rùng hoạt động ngoài vụ cá cơm, ô lưới phải từ 20 mm trở lên. Nò, sáo, quầng có ô lưới tối thiểu 18 mm, trong khi các loại lưới đánh cá cơm là 10 mm.

Lưới kéo hoạt động tại vùng lộng phải có ô lưới tối thiểu 34 mm. Với lưới chụp và lồng bẫy ở vùng lộng, kích thước này là 40 mm.

Tại vùng nội địa, lưới vây, đăng, nò, sáo phải có ô lưới tối thiểu 18 mm. Lưới rê, còn được gọi là lưới bén hoặc có tên gọi khác tùy địa phương, phải có ô lưới từ 40 mm trở lên. Riêng lưới rê bắt cá linh có kích thước tối thiểu 15 mm; vó, rớ là 20 mm và các loại chài là 15 mm.

Việc quy định kích thước ô lưới được thực hiện nhằm hạn chế việc khai thác cá quá nhỏ, giúp nguồn lợi thủy sản có thêm cơ hội phát triển và sinh sản trước khi bị đánh bắt.

Không chỉ quy định loại ngư cụ được sử dụng, Vĩnh Long còn xác định những khu vực cần tạm dừng khai thác trong một số thời điểm để bảo vệ nguồn thủy sản. Tại khu vực Sân Nghêu Đồn Thạnh Phong, việc khai thác bị cấm từ ngày 1/5 đến 30/7 và từ ngày 1/11 đến 30/1 theo lịch dương. Đây là những khoảng thời gian được xác định để hạn chế tác động của hoạt động khai thác tại khu vực, góp phần bảo vệ nguồn thủy sản và khả năng sinh sản của các loài.

UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định.

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Qua đó, tỉnh hướng đến việc quản lý hoạt động khai thác thủy sản chặt chẽ hơn, bảo vệ nguồn lợi và giúp người dân có thể khai thác ổn định, lâu dài.