Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong thi hành pháp luật

Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Thạch Phước Bình cho biết, dự kiến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI xem xét công tác lập pháp đối với 45 dự án luật, nghị quyết, trong đó dự kiến thông qua 43 dự án và cho ý kiến 2 dự án. Quốc hội đồng thời xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công; chất vấn và xem xét các báo cáo giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo cùng một số vấn đề quan trọng khác. Trong số các dự án dự kiến xem xét, thông qua, có nhiều nội dung có tác động trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước và đời sống người dân, doanh nghiệp tại tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh thông tin về tình hình thi hành chính sách, pháp luật trên địa bàn, tập trung vào những quy định còn bất cập hoặc phát sinh khó khăn trong thực tiễn, cần được nghiên cứu, hoàn thiện.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Thạch Phước Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long Đặng Văn Chính cho biết, sau sắp xếp các đơn vị hành chính đến nay, UBND tỉnh đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành và trực tiếp ban hành 532 văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể hóa các chính sách, pháp luật trên những lĩnh vực được phân cấp, phân quyền. Trong đó, nhiều văn bản liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, xử lý vi phạm hành chính, cải cách hành chính và an sinh xã hội.

Theo ông Đặng Văn Chính, Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP hết hiệu lực, hiện nay chưa có quy định cụ thể làm căn cứ đào tạo, bồi dưỡng đối tượng là cán bộ. Trong giai đoạn thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp xã là cần thiết. Do đó, Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì rà soát, hoàn thiện quy định làm căn cứ đào tạo, bồi dưỡng với đối tượng là cán bộ, đặc biệt ở cấp xã.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long Đặng Văn Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Luật Công nghiệp công nghệ số 71/2025/QH15 đã chính thức xác định tài sản số là tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự. Tuy nhiên, pháp luật tố tụng hình sự hiện chưa có quy trình thống nhất, cụ thể đối với việc phát hiện, phong tỏa, thu giữ, kê biên, quản lý, bảo quản và xử lý tài sản số, tài sản mã hóa. Công nghệ phát triển nhanh làm xuất hiện nhiều phương thức phạm tội mới như gián điệp mạng, khủng bố mạng, deepfake, lừa đảo trên môi trường số. Tuy nhiên, hiện nay các quy định của Bộ luật Hình sự chưa mô tả hành vi đủ rõ, xác định ranh giới giữa tội phạm và vi phạm hành chính, dễ dẫn đến tình trạng hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế. Từ thực tế này, Bộ Công an phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành quy định, hướng dẫn về trình tự phát hiện, xác minh, phong tỏa, thu giữ, chuyển giao, bảo quản, định giá, xử lý và thu hồi tài sản số, tài sản mã hóa trong tố tụng hình sự; nghiên cứu, bổ sung quy định cụ thể về chế tài xử phạt, quy trình quản lý cư trú riêng biệt đối với các loại hình kinh doanh lưu trú công nghệ.

Ông Đặng Văn Chính đề nghị Quốc hội khi sửa đổi, bổ sung các Luật, Bộ luật có liên quan lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xử lý vi phạm hành chính cần nghiên cứu các khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện quy định, chế tài đảm bảo áp dụng thi hành có hiệu quả, đủ sức răn đe.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Yến Nhi phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Yến Nhi cho biết, Đoàn ghi nhận các ý kiến, nhất là những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Các nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được Đoàn nghiên cứu, tổng hợp để phản ánh, kiến nghị tại Kỳ họp thứ 2 và trong hoạt động giám sát.

Đối với các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền địa phương, Đoàn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, giải quyết kịp thời; đồng thời thông tin kết quả để Đoàn có cơ sở tổng hợp, trả lời cử tri và theo dõi, giám sát việc thực hiện.