Hà Nội: 9 tháng, hơn 4.200 vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị xử lý

Sáng 2/10, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội thông tin về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng hóa không bảo đảm chất lượng và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội Dương Mạnh Hùng, trong 9 tháng (từ ngày 16/12/2025 đến 15/9/2026), lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý 4.201 vụ, với giá trị hàng hóa tịch thu hơn 14,5 tỷ đồng; giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 41,7 tỷ đồng; tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 60,4 tỷ đồng.

Trong số các vụ việc được xử lý, có 1.606 trường hợp hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 1.190 trường hợp hàng nhập lậu; 522 trường hợp hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 332 trường hợp vi phạm về giá; 208 trường hợp trong lĩnh vực thương mại điện tử và 6 trường hợp hàng giả.

Qua kiểm tra cho thấy, vi phạm về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ tập trung ở nhóm hàng tiêu dùng. Phương thức vi phạm cũng có sự thay đổi, không chỉ diễn ra tại cửa hàng, cơ sở kinh doanh truyền thống mà còn gắn với kho hàng, điểm tập kết và hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội, livestream.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Dương Mạnh Hùng thông tin tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Hàng hóa vi phạm trong nhiều trường hợp được chia nhỏ, vận chuyển, giao nhận qua nhiều khâu trung gian nhằm che giấu nguồn hàng và chủ thể vi phạm.

Trước diễn biến vi phạm ngày càng gắn với môi trường số, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra từ nguồn hàng, hóa đơn, chứng từ đến quá trình lưu thông, phân phối. Công tác kiểm tra được thực hiện theo hướng nhận diện rủi ro, phát hiện sớm trên mạng, xác minh ngoài thực tế, truy tìm nguồn gốc và xử lý theo chuỗi.

Trong những tháng cuối năm, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Chi cục dự kiến xây dựng 11 địa bàn, nhóm địa bàn trọng điểm, giao các Đội Quản lý thị trường tập trung nắm bắt tình hình, kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Các nhóm hàng được tập trung kiểm tra gồm lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, thời trang, điện tử, điện gia dụng và hàng thiết yếu. Lực lượng Quản lý thị trường đồng thời tăng cường kiểm soát thương mại điện tử, mạng xã hội, an toàn thực phẩm, xăng dầu, thuốc lá và hàng hóa kinh doanh có điều kiện.

Thông tin về công tác quản lý an toàn thực phẩm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội Kiều Đình Cảnh cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng đã triển khai 100% kế hoạch kiểm tra theo chỉ đạo của thành phố.

Riêng trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (từ ngày 15/4 đến 15/5), lực lượng chức năng kiểm tra 245 vụ việc, chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra 2 vụ; xử phạt vi phạm hành chính 2,8 tỷ đồng; trị giá tang vật 1,58 tỷ đồng. Nhóm hàng hóa vi phạm chủ yếu là thực phẩm, thực phẩm bổ sung và các mặt hàng thực phẩm dùng cho gia đình, với khoảng 13.000 sản phẩm liên quan.

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thực phẩm đông lạnh không nguồn gốc.

Trong đợt kiểm tra, kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng xử phạt 173 vụ việc vi phạm, chủ yếu liên quan đến lương thực, thực phẩm, đồ chơi trẻ em và đồ dùng học tập. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 1,3 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm được xử lý gần 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Đội Quản lý thị trường số 17 phối hợp Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội kiểm tra tại địa bàn Ninh Hiệp, phát hiện 10.600 sản phẩm lạp xưởng, nầm lợn đông lạnh, trứng gà đông lạnh được vận chuyển vào thị trường tiêu thụ. Vụ việc được lực lượng chức năng theo dõi, nắm tình hình từ biên giới và tổ chức kiểm tra phương tiện vận chuyển, kho lạnh.

Tại phường Yên Nghĩa, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp Công an kiểm tra một doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm, phát hiện vụ việc liên quan đến thực phẩm bổ sung có dấu hiệu hàng giả và đã chuyển cơ quan Công an xem xét, xử lý.

Tại khu vực xã Quang Minh, Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp Phòng An ninh đối ngoại, Công an TP Hà Nội kiểm tra Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại An Bình, phát hiện 260 tấn chân gà do nước ngoài sản xuất đã quá hạn sử dụng. Cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, phát hiện thêm hơn 1.000 tấn. Vụ việc đã được chuyển Công an TP Hà Nội xem xét khởi tố.