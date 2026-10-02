Cháy tại tòa E2 chung cư Ecohome 1, cư dân sơ tán trong sáng sớm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h25 ngày 2/10, một đám cháy bùng phát tại buồng kỹ thuật khu vực hành lang tầng 10, tòa E2, cụm chung cư Ecohome 1, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn nằm ở tầng 10 tòa E2 chung cư Ecohome 1. Ảnh: NNCC.

Thời điểm xảy ra vụ việc, chuông và loa cảnh báo cháy vang lên, nhiều cư dân trong tòa nhà nhanh chóng di chuyển theo thang thoát hiểm xuống khu vực an toàn.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng an ninh và kỹ thuật của Ban Quản lý tòa nhà đã có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp ứng phó và xử lý ban đầu.

Cùng với đó, lực lượng dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an phường phối hợp bảo đảm an ninh, hỗ trợ xử lý tình huống, ổn định khu vực và bảo đảm an toàn cho cư dân.

Các xe chữa cháy tiếp cận nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: NDCC.

Lực lượng tại chỗ sau đó phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 14, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội, triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 6h cùng ngày, đám cháy được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.