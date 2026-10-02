Thượng tá CSGT bơi ra giữa dòng sông Hương cứu người gặp nạn

CSGT TP Huế đưa người phụ nữ gặp nạn trên sông Hương vào viện cấp cứu

Theo Công an TP Huế, khoảng 8h ngày 2/1, trong lúc thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường thủy nội địa, đoạn qua sông Hương, Thượng tá Lê Diệt - Đội trưởng Đội CSGT Đường thủy (Phòng CSGT Công an TP Huế) nghe tiếng một phụ nữ hoảng hốt tri hô có người đang gặp nạn dưới sông, tại khu vực bến Bùi Thị Xuân (phường Thuận Hoá, TP Huế).

Trước tình huống này, không chút do dự, Thượng tá Lê Diệt nhanh chóng chạy đến hiện trường, đồng thời hô hoán, huy động người dân cùng tham gia cứu người. Lúc này, nạn nhân chìm xuống nước, cách bờ khoảng 40m.

Nạn nhân được đưa lên bờ để sơ cứu trước đi đưa đến bệnh viện cấp cứu

Thượng tá Lê Diệt cùng một người dân lập tức bơi ra giữa dòng, tiếp cận vị trí nạn nhân, đưa người bị nạn vào bờ và thực hiện sơ cứu ban đầu.

Ngay sau đó, một số cán bộ có mặt gần hiện trường được huy động hỗ trợ, nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là bà T.T.L. (SN 1966, trú đường Lê Bá Thận, phường Thủy Xuân, TP Huế).

Cách đây ít ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Lý Thái Tổ (phường Hương An), Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài (Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Huế) phát hiện người dân hoảng hốt cầu cứu do người thân có biểu hiện nghi đột quỵ.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, 2 cán bộ CSGT nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ người bệnh và đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời của 2 cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế giúp người bệnh được đưa đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất, tranh thủ thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ.

Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của 2 cán bộ CSGT, người dân và gia đình người bệnh viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với hành động kịp thời, không quản ngại khó khăn của Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài.