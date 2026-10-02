Mệnh lệnh từ trái tim của những người lính cứu hỏa

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH tiếp cận hiện trường, tổ chức giải cứu người gặp nạn vụ cháy rạng sáng 7/9.

Khi người dân gặp nguy, những người chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hồ Chí Minh khẩn trương lao vào nguy hiểm, sẵn sàng vượt lửa cứu người mắc kẹt và bảo vệ tài sản nhân dân. Đó chính là mệnh lệnh từ trái tim người chiến sĩ Công an nhân dân trên mặt trận chống “giặc lửa”.

Những khoảnh khắc sinh tử của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hồ Chí Minh trong lúc làm nhiệm vụ giải cứu các nạn nhân:

Nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy được cán bộ chiến sĩ khẩn trương hỗ trợ, giúp thoát ra ngoài an toàn.

26 nạn nhân mắc kẹt trong khách sạn đã được Cảnh sát PCCC & CNCH giải cứu thành công.

Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH hết mình vì sự an toàn của người dân.

Cảnh sát PCCC & CNCH tiếp cận phía trong căn nhà 2 tầng nằm sâu trong hẻm số 245 đường Nguyễn Văn Đậu.

Các nạn nhân được đưa ra ngoài.

Cảnh sát PCCC & CNCH tiếp cận căn nhà trên đường Trường Sa bị sập để giải cứu những người bị mắc kẹt.

Lực lượng PCCC và CNCH phía ngoài căn nhà để di chuyển đồ đạc trong nhà cũng như tiếp ứng cứu nạn.

Những người mắc kẹt trong nhà được đưa ra ngoài.