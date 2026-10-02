Mệnh lệnh từ trái tim của những người lính cứu hỏa
Trước những ngọn lửa tàn khốc, làn khói độc nguy hiểm của các vụ hỏa hoạn trong bất kể thời gian nào, dù đêm khuya hay mưa nắng, khi có tin báo cháy là các chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) khẩn cấp lên đường.
Khi người dân gặp nguy, những người chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hồ Chí Minh khẩn trương lao vào nguy hiểm, sẵn sàng vượt lửa cứu người mắc kẹt và bảo vệ tài sản nhân dân. Đó chính là mệnh lệnh từ trái tim người chiến sĩ Công an nhân dân trên mặt trận chống “giặc lửa”.
Những khoảnh khắc sinh tử của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hồ Chí Minh trong lúc làm nhiệm vụ giải cứu các nạn nhân:
Nguồn CAND: https://cand.vn/menh-lenh-tu-trai-tim-cua-nhung-nguoi-linh-cuu-hoa-post823794.html