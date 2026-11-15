Lịch thi đấu vòng 1/32
Lịch thi đấu vòng 1/32 (vòng 64 đội) của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.
THỨ TƯ 18-11
13h30
Sân 1: THPT Quốc Oai (Nhất A) - (Nhì Ô) THPT Việt Hoàng
Sân 2: THPT Xuân Phương (Nhất B) - (Nhì P) THPT IVS Thanh Oai
Sân 3: THPT Hoài Đức C (Nhất C) - (Nhì Q) THPT Phúc Lợi
Sân 4: THPT Tự Lập (Nhất D) - (Nhì R) THPT Olympia
Sân 5: THPT Wellsrping (Nhất Đ) - (Nhì S) THPT Phan Bội Châu HĐ
14h30
Sân 1: THPT Lê Quý Đôn HĐ (Nhất E) - (Nhì T) THPT Phenikaa
Sân 2: THPT Nguyễn Quốc Trinh (Nhất F) - (Nhì U) THPT Bình Minh HĐ
Sân 3: THPT Đồng Quan (Nhất G) - (Nhì Ư) THPT Lê Lợi HĐ
Sân 4: THPT Trần Quốc Tuấn (Nhất H) - (Nhì V) THPT Đông Mỹ
Sân 5: THPT Nguyễn Du Thanh Oai (Nhất I) - (Nhì X) THPT Đỗ Mười
15h30
Sân 1: THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Nhất J) - (Nhì Y) THPT Hữu Nghị T78
Sân 2: THPT Thạch Bàn (Nhất K) - (Nhì Z) THPT Tây Hồ
Sân 3: THPT Galileo (Nhất L) - (Nhì W) THPT Chúc Động
Sân 4: THPT Ngọc Hồi (Nhất M) - (Nhì AA) THPT Văn Hiến
Sân 5: THPT Kim Liên (Nhất N) - (Nhì BB) THPT Hà Nội Amsterdam
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CHỦ NHẬT 22-11
8h
Sân 1: THPT Ngô Quyền ĐA (Nhất O) - (Nhì CC) THPT Chu Văn An
Sân 2: THPT Hoàng Văn Thụ (Nhất Ô) - (Nhì A) THPT Đại Mỗ
Sân 3: THPT Phùng Khắc Khoan TT (Nhất P) - (Nhì B) THPT Lê Văn Thiêm
Sân 4: THPT Nguyễn Gia Thiều (Nhất Q) - (Nhì C) THPT Khương Hạ
Sân 5: THPT Xa La (Nhất R) - (Nhì D) THPT Lê Quý Đôn MĐ
9h
Sân 1: THPT Thanh Oai B (Nhất S) - (Nhì Đ) THPT Huỳnh Thúc Kháng
Sân 2: THPT Thực Nghiệm (Nhất T) - (Nhì E) THPT Nguyễn Văn Cừ
Sân 3: THPT Vạn Xuân LB (Nhất U) - (Nhì F) THPT Cầu Giấy
Sân 4: THPT Marie Curie LB (Nhất Ư) - (Nhì G) THPT Phú Xuyên A
Sân 5: THPT Yên Hòa (Nhất V) - (Nhì H) THPT Lương Thế Vinh
10h
Sân 1: THPT Hoài Đức B (Nhất X) - (Nhì I) THPT Lý Thường Kiệt VH
Sân 2: THPT MAY (Nhất Y) - (Nhì J) THPT FPT
Sân 3: THPT Lạc Long Quân (Nhất Z) - (Nhì K) THPT Trần Hưng Đạo TX
Sân 4: THPT Vân Tảo (Nhất W) - (Nhì L) THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô
Sân 5: THPT Quang Trung HĐ (Nhất AA) - (Nhì M) THPT Phùng Khắc Khoan KL
13h30
Sân 1: THPT Phan Đình Phùng (Nhất BB) - (Nhì N) THPT Archimedes ĐA
Sân 2: THPT Green City Academy (Nhất CC) - (Nhì O) THPT Đoàn Kết HBT
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lich-thi-dau-vong-132-post675782.antd