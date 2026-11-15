Lịch thi đấu vòng 1/32

Ở bản Dốc Mây (xã Trường Sơn), hành trình đến lớp của thầy giáo Nguyễn Văn Hiện, Trường tiểu học Long Sơn không chỉ được tính bằng những lần băng rừng, lội suối mà còn bằng cả tuổi thanh xuân. Suốt 16 năm qua, vượt lên những nhọc nhằn, thầy vẫn chọn ở lại với bản làng nơi biên giới này, bền bỉ gieo chữ và nâng bước những học trò Bru-Vân Kiều trưởng thành.