Người tốt nghiệp trung học nghề được dự tuyển đại học từ năm 2027

Người tốt nghiệp trung học nghề được bổ sung vào nhóm đối tượng dự tuyển đại học từ 2027 nhưng phải đáp ứng điều kiện về kết quả học tập và cùng nhóm ngành đăng ký.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư về tuyển sinh và đào tạo.

Theo quy định mới, người đã được công nhận tốt nghiệp trung học nghề của Việt Nam hoặc có văn bằng nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với trung học nghề của Việt Nam, có cùng nhóm ngành dự tuyển, thuộc đối tượng được đăng ký xét tuyển đại học.

Đây là nội dung được bổ sung tại Điều 2 của Thông tư, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15/2/2026.

Bộ GD&ĐT quy định rõ yêu cầu đầu vào đối với người dự tuyển tốt nghiệp trung học nghề ở 2 ngưỡng đầu vào cụ thể ứng với các chương trình đào tạo.

Đối với chương trình đào tạo giáo viên, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, người dự tuyển phải đồng thời đáp ứng: Kết quả trung bình chung học tập 3 năm của chương trình giáo dục trung học nghề xếp loại Giỏi trở lên, Chuẩn chương trình đào tạo (nếu có) và đạt ngưỡng đầu vào do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định hằng năm.

Đối với các chương trình đào tạo còn lại, người dự tuyển đáp ứng đồng thời: Kết quả trung bình chung học tập 3 năm của chương trình giáo dục trung học nghề học lực xếp loại từ Khá trở lên, Chuẩn chương trình đào tạo (nếu có) và đạt ngưỡng đầu vào do cơ sở đào tạo quyết định.

Việc bổ sung người tốt nghiệp trung học nghề vào đối tượng dự tuyển đại học không đồng nghĩa với việc được xét tuyển vào mọi ngành. Người học phải có văn bằng thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đáp ứng các điều kiện đầu vào theo quy định.

Nhiều thay đổi lớn trong tuyển sinh đại học năm 2027. Ảnh minh họa

Mỗi trường tối đa 5 phương thức, giảm mạnh điểm cộng trong tuyển sinh

Quy chế tuyển sinh đại học 2027 quy định mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Mỗi chương trình, hình thức đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức từ năm 2027 và 2 phương thức từ năm 2028, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Cơ sở đào tạo phải quy định cụ thể trọng số tính điểm xét của từng hợp phần trong mỗi phương thức; công khai tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách tính điểm, bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển và các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển, trừ đối tượng xét tuyển thẳng.

Từ năm 2027, cơ sở đào tạo đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh theo quy định từ năm 2026 trở về trước được quyết định tiếp tục áp dụng trong năm 2027, nhưng tổng điểm cộng không vượt quá 0,5/30 điểm và phải giải trình việc sử dụng (những năm trước, điểm cộng là 3/30). Từ năm 2028, không còn điểm cộng trong tuyển sinh đại học.

Điểm cộng mà các trường áp dụng gồm: Điểm thưởng với giải học sinh giỏi quốc gia nhưng không dùng quyền xét tuyển thẳng; điểm thưởng với nhóm có thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt; điểm khuyến khích với nhóm có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế.

Việc giảm điểm thưởng giải học sinh giỏi không đồng nghĩa với việc bỏ xét tuyển thẳng. Thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thuộc diện xét tuyển thẳng vẫn có thể sử dụng thành tích để đăng ký xét tuyển vào các ngành phù hợp nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Đại học không thu lệ phí xét tuyển dưới bất cứ hình thức nào

Cũng từ năm 2027, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo phải công bố và thực hiện đúng cam kết thông tin tuyển sinh, bao gồm đối tượng, điều kiện dự tuyển, nguồn tuyển, phương thức tuyển sinh, ngưỡng đầu vào, quy tắc quy đổi độ lệch điểm, tiêu chí phụ nếu có; chịu trách nhiệm giải trình với thí sinh, cơ quan quản lý nhà nước và xã hội.

Thông tư mới cũng yêu cầu khai thác dữ liệu tuyển sinh, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giảm tối đa hồ sơ và thủ tục từ đăng ký xét tuyển đến nhập học.

Cơ sở đào tạo không yêu cầu thí sinh bổ sung hồ sơ, giấy tờ, chứng chỉ, chứng nhận kết quả đã có đầy đủ, hợp lệ trên Hệ thống dữ liệu tuyển sinh, trừ trường hợp thông tin chưa đầy đủ, chưa được cập nhật hoặc cần xác minh theo quy định.

Cơ sở đào tạo không được thu thêm lệ phí xét tuyển dưới bất kỳ hình thức nào đối với thí sinh đăng kí và nộp lệ phí qua Hệ thống xét tuyển chung.

Trong xác định số lượng tuyển sinh, cơ sở đào tạo tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với trách nhiệm giải trình. Giảng viên tham gia xác định số lượng tuyển sinh phải thực hiện đủ nghĩa vụ, định mức giờ giảng và có minh chứng thu nhập qua cơ sở dữ liệu.