Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Hải Phòng

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng các thế hệ nhà giáo của Trường trung học phổ thông Hà Đông. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Cùng dự có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã tặng hoa, chúc mừng các thế hệ nhà giáo của Trường trung học phổ thông Hà Đông, Hải Phòng.

Thăm cơ sở vật chất của nhà trường, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết bày tỏ vui mừng vì nhà trường đã phát huy tốt các nguồn lực, xây dựng nhà trường ngày càng khang trang; đồng thời động viên thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, biến tri thức và những ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm thực tế góp phần làm lợi cho xã hội.

Trường trung học phổ thông Hà Đông được thành lập năm 1976, tiền thân là Trường phổ thông cấp III vừa học vừa làm Thanh Hà, ban đầu có 3 lớp với 165 học sinh.

Qua 50 năm, nhà trường từng bước phát triển quy mô, xây dựng đội ngũ và nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm phòng thực hành STEM của Trường trung học phổ thông Hà Đông. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Năm học 2026-2027, trường có 22 lớp với 916 học sinh và hơn 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trong 3 năm học gần đây, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đều đạt 100%; riêng năm học 2025-2026, học sinh lớp 12 đạt 27 giải học sinh giỏi cấp thành phố.

Nhà trường được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia mức độ I; khu nhà hiệu bộ và nhà đa năng được đưa vào sử dụng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học.

Thành quả đáng tự hào và có ý nghĩa nhất là sự trưởng thành của các thế hệ học sinh, hiện đang công tác trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.