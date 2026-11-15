Giới nhà giàu Mỹ chi tới 75.000 USD/năm cho con theo học dạy kiến thức văn hóa hoàn toàn bằng AI

Alpha School quảng bá mô hình giúp học sinh tiếp thu lượng kiến thức gấp đôi bạn đồng trang lứa chỉ với hai giờ học thuật mỗi ngày nhờ ứng dụng AI. Tuy nhiên, dữ liệu nội bộ cho thấy phần lớn học sinh chưa đạt mục tiêu cốt lõi này, giữa lúc nền tảng của Alpha đang được đưa vào các trường công lập tại Mỹ.

Học sinh sử dụng trợ lý AI để hỗ trợ làm bài tập, mô hình học tập mới được áp dụng tại nhiều trường học Mỹ. Ảnh: Fortune

Alpha School không sử dụng giáo viên theo mô hình truyền thống. Hoạt động học thuật chủ yếu diễn ra qua TimeBack, ứng dụng được Alpha quảng bá như một gia sư AI có khả năng cá nhân hóa và tăng tốc quá trình học cho từng học sinh.

Thay cho giáo viên, Alpha tuyển những nhân sự được gọi là “người hướng dẫn”, có nhiệm vụ giúp mọi học sinh cảm thấy được coi trọng và có động lực. Theo Fortune, họ không soạn giáo án hay chấm bài tập. Thời gian còn lại trong ngày được dành cho các hội thảo về những kỹ năng như thuyết trình trước công chúng và xây dựng quan hệ.

Mạng lưới này phát triển nhanh và nhận được sự ủng hộ từ giới công nghệ Thung lũng Silicon đến chính quyền Tổng thống Donald Trump. Một phát ngôn viên của Alpha nói với Fortune vào tháng 9 rằng hệ thống có hơn 1.200 học sinh, trong khi The New York Times ước tính khoảng 1.500 học sinh tại gần 50 cơ sở. Tháng 9/2025, Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon thăm cơ sở của Alpha tại Austin và gọi đây là “điều thú vị nhất tôi từng thấy trong lĩnh vực giáo dục suốt một thời gian dài”.

Đồng sáng lập LinkedIn Reid Hoffman và nhà quản lý quỹ phòng hộ Bill Ackman đã công khai ủng hộ MacKenzie Price cùng Alpha trên mạng xã hội X. Tài khoản X của Elizabeth Holmes, nhà sáng lập Theranos đang thụ án hơn 11 năm tù vì gian lận, cũng ca ngợi Price. Nhà đầu tư mạo hiểm Sarah Cone, có con gái 8 tuổi học tại cơ sở New York, cho rằng sử dụng AI hiệu quả sẽ là một kỹ năng của tương lai, thậm chí có thể là kỹ năng quan trọng nhất.

Dù vậy, dữ liệu nội bộ được The New York Times công bố đầu tiên cho thấy chỉ 42% học sinh Alpha đạt mục tiêu học nhanh gấp đôi ở cả toán và đọc. Khoảng một nửa học sinh từ mẫu giáo đến lớp 8 tại các cơ sở tư thục không đạt mục tiêu học toán nhanh gấp đôi, còn khoảng một phần năm không đạt mục tiêu về đọc.

Những học sinh có nền tảng yếu đạt kết quả kém hơn. Vào mùa thu, khoảng một phần năm học sinh tại các trường tư của Alpha có điểm toán ở mức phân vị thứ 50 toàn quốc hoặc thấp hơn. Đến mùa đông, chỉ 37% số học sinh trong nhóm này đạt mục tiêu tăng trưởng gấp đôi của hệ thống.

Cam kết chỉ cần hai giờ học thuật mỗi ngày cũng bị đặt dấu hỏi. Một số người hướng dẫn và phụ huynh nói với Wired rằng học sinh phải học đến tận đêm để đạt các mục tiêu của trường. Phụ huynh của một học sinh 13 tuổi có trình độ đọc tương đương học sinh lớp 11 cho biết việc theo đuổi những mục tiêu này gây ra “căng thẳng và lo âu”.

Các cựu nhân viên nói với 404 Media rằng AI của Alpha từng tạo ra những giáo án có lỗi. Tài liệu nội bộ thừa nhận một số giáo án đôi khi “gây hại nhiều hơn mang lại lợi ích”. Các cựu nhân viên cũng cáo buộc công ty thu thập nội dung từ những khóa học trực tuyến khác khi chưa được phép.

Theo tài liệu công ty được The New York Times xem xét, hơn 2.600 học sinh trường công tại Texas và South Carolina đang sử dụng nền tảng Alpha. Đây là môi trường thử nghiệm khó khăn hơn vì trường công không thể loại những học sinh gặp khó khăn và cũng không có các phần thưởng khuyến khích như tại cơ sở tư thục của Alpha.

Học khu Độc lập Houston - học khu lớn nhất Texas, đang thử nghiệm phần mềm tại hai trường. Giám đốc học khu Mike Miles cho biết học sinh dành nhiều thời gian trên ứng dụng Alpha hơn dự kiến, làm giảm thời lượng cho các hoạt động khác. Dù vậy, ông vẫn muốn đưa AI vào bộ công cụ của học khu vì coi đây là phương tiện quan trọng giúp học sinh thành công trong một thế giới và môi trường làm việc khác trước.

Các nghiên cứu rộng hơn cho thấy hiệu quả học tập phụ thuộc nhiều vào cách học sinh sử dụng AI. Một nghiên cứu với 26.811 học sinh trung học tại miền trung Trung Quốc ghi nhận điểm bài tập tăng 18% sau khi các em sử dụng công cụ AI tạo sinh, nhưng điểm thi đóng, không được dùng tài liệu, lại giảm 20%. Kết quả PISA mới nhất của OECD cũng cho thấy nhóm sử dụng AI hằng ngày có điểm khoa học thấp hơn nhóm không dùng, trong khi nhóm sử dụng ở mức vừa phải đạt kết quả tương đương.

Một số giảng viên đại học cảnh báo rằng việc phụ thuộc vào các bản tóm tắt do AI tạo ra có thể làm suy giảm khả năng đọc liên tục trong thời gian dài. Giáo sư thần học Timothy O’Malley tại Đại học Notre Dame nhận xét rằng khi được giao lượng tài liệu như vậy, nhiều sinh viên thường không biết phải xử lý thế nào.

Giáo sư Jessica Hooten Wilson, giảng dạy các tác phẩm kinh điển và khoa học nhân văn tại Đại học Pepperdine, cho rằng vấn đề thậm chí không chỉ là thiếu khả năng tư duy phản biện mà còn là không thể đọc hiểu từng câu.