Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thế Phước thăm, chúc mừng thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Hồng Ca

Tham gia đoàn có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Giám hiệu, thầy giáo Vũ Trinh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hồng Ca đã báo cáo khái quát những kết quả nổi bật của nhà trường.

Thầy giáo Vũ Trinh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hồng Ca báo cáo kết quả nổi bật của nhà trường tại buổi gặp mặt.

Theo đó, Trường Tiểu học và THCS Hồng Ca được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học và THCS số 1 Hồng Ca và Trường Tiểu học và THCS số 2 Hồng Ca.

Năm học 2026 - 2027, trường có 35 lớp với 1.199 học sinh, trong đó trên 95% là học sinh dân tộc thiểu số. Hoạt động dạy và học được bố trí tại 3 cơ sở: điểm trường chính Hồng Ca, phân hiệu Hồng Lâu và điểm trường Bản Khun.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Mặc dù còn nhiều khó khăn về điều kiện dạy và học, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và quan tâm bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Trong hai năm học 2024 - 2025 và 2025 - 2026, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và hoàn thành chương trình tiểu học đều đạt 100%; tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng duy trì trên 99%. Những kết quả này thể hiện sự cố gắng của thầy và trò trong việc từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã đạt được thời gian qua, đặc biệt khi địa bàn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cao.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; trân trọng những đóng góp của đội ngũ nhà giáo cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là các thầy, cô đang giảng dạy tại những điểm trường vùng khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, sớm ổn định tổ chức sau sáp nhập; chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong công tác chăm lo, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, sự quan tâm, chăm lo cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ góp phần nâng cao dân trí mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Hồng Ca.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Hồng Ca.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa, chúc mừng và động viên cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Hồng Ca tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.