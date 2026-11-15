Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Chi Lăng

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo xã Chi Lăng và một số xã lân cận cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường đã đọc diễn văn kỷ niệm 30 năm thành lập trường; Ban Tổ chức đã trình chiếu phóng sự “Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Chi Lăng - 30 năm – Một chặng đường, một niềm tin”.

Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn kỷ niệm

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Chi Lăng tiền thân là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Chi Lăng, được thành lập theo Quyết định số 475/QĐ-TC ngày 12/10/1996 của Sở GD&ĐT.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, từ 2 lớp học với 60 học sinh trong những ngày đầu thành lập, đến nay nhà trường có 11 lớp học, trên 330 học sinh, hơn 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất, cảnh quan, môi trường giáo dục từng bước được đầu tư, cải thiện; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Trong 5 năm gần đây, chất lượng giáo dục của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, 100% học sinh được xếp loại rèn luyện khá, tốt; trên 95% có học lực khá, giỏi; tỷ lệ hoàn thành chương trình lớp 9 và tốt nghiệp lớp 12 hằng năm đạt 100%, đỗ đại học trên 70%; học sinh đạt 143 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhà trường cũng đạt nhiều kết quả trong các hoạt động khởi nghiệp, văn nghệ, thể thao, giáo dục quốc phòng và an ninh, giao lưu tiếng Anh và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Các em học sinh dự lễ kỷ niệm

Nhà trường đã có nhiều nỗ lực trong các phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục học sinh; tăng cường dạy học bằng hình thức trải nghiệm; dạy học STEM; thực hiện công tác hướng nghiệp gắn với thực tiễn.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo nhà trường

Lãnh đạo xã Chi Lăng tặng hoa chúc mừng nhà trường

Với những thành tích đạt được, nhà trường đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2019, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm học 2025 - 2026 cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Chi Lăng đã đạt được trong 30 năm qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Bộ GD&ĐT, của tỉnh về GD&ĐT. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quan tâm, chăm lo toàn diện bảo đảm các điều kiện học tập, ăn, ở và sinh hoạt nội trú của các em học sinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng quà cho nhà trường

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục toàn diện, phát huy tối đa năng lực của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng kỹ năng mềm, tư duy sáng tạo cho học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và học tập.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các xã lân cận tiếp tục đồng hành, quan tâm, hỗ trợ để nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi cho con em các địa phương học tập tại trường. Cùng đó, Sở GD&ĐT cần tiếp tục tham mưu, quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất các trường nội trú, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các em học sinh tiếp tục nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những người công dân có ích cho xã hội, đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng Giấy khen cho các cá nhân

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng hoa và quà chúc mừng nhà trường, trao Cờ thi đua của Chính phủ cho nhà trường vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2025 – 2026; trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 cá nhân vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác góp phần xây dựng và phát triển nhà trường.

Lãnh đạo UBND xã Chi Lăng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở GD&ĐT đã tặng Giấy khen cho 5 cá nhân vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhân dịp kỷ niệm thành lập trường năm 2026; lãnh đạo UBND xã Chi Lăng tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Chi Lăng.