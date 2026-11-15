Trường THPT Hoài Đức A đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Vượt lên gian khó duy trì nhịp dạy - học

Về dự có ông Nguyễn Quang Đức - Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Quang Dương - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Đoàn Trung Kiên – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Nguyễn Quang Tuấn – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cùng đông đảo khách mời.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Phát biểu khai mạc, nhà giáo Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các thế hệ CBQL, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT Hoài Đức A cùng hội tụ về đây tham dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1966–2026). Đây không chỉ là dịp nhìn lại hành trình đã qua, tri ân những thế hệ đi trước mà còn là thời khắc đánh dấu một bước trưởng thành mới của nhà trường.

Thầy Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc.

Năm 1966, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, Trường cấp III Hoài Đức được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường cấp III Nguyễn Huệ, Hà Đông.

Những ngày đầu thành lập, nhà trường phải đối mặt với muôn vàn thiếu thốn. Cơ sở vật chất đơn sơ, lớp học còn tranh tre, nứa lá; trong những năm chiến tranh, thầy và trò nhiều lần phải di chuyển để bảo đảm an toàn và duy trì việc dạy, học.

Nhưng bằng lòng yêu nghề, tình thương học trò, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó, các thế hệ cán bộ, giáo viên đã kiên trì bám trường, bám lớp, đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng cho sự phát triển của nhà trường hôm nay.

Trên hành trình ấy, Hoài Đức A không chỉ từng bước trưởng thành mà còn có những đóng góp tích cực đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Nhà trường vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng từ các đại biểu, khách mời tại buổi lễ.

Năm học 1978–1979, Trường THPT Hoài Đức B được thành lập trên cơ sở tách ra từ nhà trường. Đến năm học 2002–2003, nhà trường tiếp tục đóng góp vào quá trình hình thành Trường THPT Hoài Đức C, sau này đổi tên thành Trường THPT Vạn Xuân – Hoài Đức.

Những dấu mốc ấy là minh chứng cho sự trưởng thành của Hoài Đức A, đồng thời thể hiện những đóng góp của nhà trường đối với sự phát triển mạng lưới giáo dục trên quê hương.

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Trung Kiên khẳng định, trải qua 6 thập kỷ xây dựng và phát triển, quy mô nhà trường ngày càng lớn mạnh, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, diện mạo nhà trường ngày càng khang trang, hiện đại.

Trường THPT Hoài Đức A được nhận Huân chương Lao động hạng Ba nhân dịp 60 năm thành lập.

Điều làm nên sức sống và giá trị bền vững của một ngôi trường chính là con người.

Đó là những thế hệ nhà giáo đã dành tuổi trẻ, tâm huyết và trí tuệ cho sự nghiệp trồng người; là những cán bộ, nhân viên âm thầm cống hiến; là những thế hệ học sinh đã trưởng thành dưới mái trường này, mang theo hành trang tri thức, nhân cách và trách nhiệm để bước vào cuộc sống.

Đó là nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, đảm nhiệm những trọng trách trong các lĩnh vực khác nhau. Có những người đã trở thành những nhà lãnh đạo cấp cao, nhà quản lý giỏi, nhà khoa học, doanh nhân, bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, nhà báo; có những người giữ cương vị cao trong lực lượng vũ trang, tận tâm phụng sự Tổ quốc; cũng có những người lao động bình dị, ngày ngày góp sức xây dựng quê hương, đất nước...

"Mỗi người một con đường, một nghề nghiệp, một vị trí trong xã hội, nhưng tất cả đều có chung niềm tự hào về những năm tháng học tập, rèn luyện dưới mái trường Hoài Đức A. Đó chính là tài sản tinh thần vô giá, là giá trị bền vững nhất mà các thế hệ thầy và trò đã cùng nhau vun đắp trong suốt 60 năm qua", nhà giáo Nguyễn Trung Kiên khẳng định.

Những "mùa quả ngọt" sau bao nỗ lực phi thường

Ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

60 năm xây dựng và phát triển là 60 năm của sự nỗ lực, đoàn kết và cống hiến không ngừng. Trường THPT Hoài Đức A đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.

Năm 1996, nhà trường được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen về thành tích phát triển sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Năm 2007, nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong giai đoạn 2001–2005.

Năm 2016, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, nhà trường tiếp tục được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. Trong những năm tiếp theo, nhiều năm liền nhà trường được UBND TP Hà Nội công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Ông Nguyễn Quang Đức trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Trường THPT Hoài Đức A.

Và hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, niềm tự hào ấy được tiếp nối và nhân lên khi Trường THPT Hoài Đức A vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba cùng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những thành tích và đóng góp bền bỉ của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Đằng sau những phần thưởng ấy là biết bao công sức, tâm huyết và sự cống hiến thầm lặng của các thế hệ thầy cô, cán bộ, nhân viên; là sự nỗ lực của các thế hệ học sinh; cùng sự quan tâm, đồng hành của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh và nhân dân.

"Phần thưởng cao quý này vừa là niềm tự hào, vừa là động lực và trách nhiệm để thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới và viết tiếp những trang sử vẻ vang của nhà trường", thầy Hiệu trưởng Nguyễn Trung Kiên bày tỏ.

Năm học 2026 – 2027, Trường THPT Hoài Đức A có 46 lớp với 2.045 học sinh, 95 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Trường THPT Hoài Đức A xác định tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, hiện đại, nhân văn và hội nhập; lấy học sinh làm trung tâm, chất lượng giáo dục làm nền tảng, đội ngũ nhà giáo làm động lực phát triển.

Với định hướng giai đoạn 2026–2031, tầm nhìn đến năm 2035, nhà trường quyết tâm xây dựng Trường THPT Hoài Đức A trở thành cơ sở giáo dục chất lượng cao của Thủ đô, trên nền tảng năm giá trị cốt lõi: Nhân ái – Bản lĩnh – Sáng tạo – Trách nhiệm – Hội nhập. Đây cũng là những giá trị mà nhà trường kiên trì vun đắp trong mỗi hoạt động giáo dục, trong văn hóa ứng xử và trong hành trình trưởng thành của học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Tuấn – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật của Trường THPT Hoài Đức A trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, sáng về đạo đức nghề nghiệp, tận tâm với học sinh; đẩy mạnh đổi mới quản trị nhà trường, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy.