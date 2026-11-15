Trường THPT Quế Võ số 1, Bắc Ninh kỷ niệm 60 năm thành lập

Sáng 15/11, Trường THPT Quế Võ số 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1966 - 2026) và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trải qua 6 thập kỷ xây dựng và phát triển, nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục có chất lượng của thành phố Bắc Ninh.

Dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; ông Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Lợi trao khen thưởng cho tập thể Trường THPT Quế Võ số 1.

Từ mái trường sơ khai đến điểm sáng giáo dục

Tiền thân là Trường Cấp ba Quế Võ, nhà trường được thành lập giữa những năm tháng chiến tranh, đóng tại thôn Quế Tân, xã Cộng Lạc. Ngày đầu thành lập, trường có 4 lớp với 202 học sinh và 10 giáo viên. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, phòng học, văn phòng và nơi ở của giáo viên chủ yếu phải nhờ nhà dân. Trải qua nhiều lần chuyển địa điểm, đổi tên, đến năm 1999, trường chính thức mang tên THPT Quế Võ số 1.

Hơn 60 năm qua, từ mái trường này, hàng vạn học sinh đã trưởng thành, trở thành những nhà khoa học, nhà giáo, người lính, doanh nhân và người lao động trên nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực cho gia đình, quê hương, đất nước.

Đại biểu dự chương trình.

Giai đoạn 2016 - 2026, nhà trường duy trì quy mô 45 lớp, số học sinh tăng từ 1.700 lên 2.000 em. Công tác giáo dục đạo đức, rèn luyện nhân cách được chú trọng, với tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt thường xuyên duy trì ở mức 97-99%. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao, tỷ lệ tốt nghiệp THPT nhiều năm liền đạt 100%, tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng có năm vượt 92%. Điểm trung bình các kỳ thi tốt nghiệp THPT nhiều năm nằm trong tốp đầu tỉnh Bắc Ninh (cũ). Riêng năm học 2025 - 2026, trường xếp thứ 9 toàn thành phố Bắc Ninh.

Ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh, Trường THPT Quế Võ số 1 vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cùng nhiều bằng khen của các cấp, ngành.

Phát huy truyền thống 60 năm, nhà trường xác định tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số; đồng thời chú trọng giáo dục nhân cách, kỹ năng sống và năng lực hội nhập cho học sinh, giữ vững vị thế trong nhóm các trường THPT có chất lượng tốt của thành phố Bắc Ninh.

Phát huy truyền thống, kiến tạo tương lai

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích nổi bật mà các thế hệ thầy và trò Trường THPT Quế Võ số 1 đã nỗ lực đạt được trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên đã và đang công tác tại trường; đồng thời trân trọng ghi nhận những đóng góp, cống hiến tâm huyết của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp GD&ĐT.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Thị Hà phát biểu chúc mừng Trường THPT Quế Võ số 1.

Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng con người Bắc Ninh trong thời đại mới với đầy đủ tri thức, văn hóa, năng lực sáng tạo, ý thức công dân, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất và đồng bộ các hoạt động giáo dục; lấy chất lượng, hiệu quả giáo dục và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo xuyên suốt. Cùng với đó, xây dựng môi trường học đường an toàn, kỷ cương, dân chủ, nhân văn, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khát vọng phát triển.

Trong đó, chú trọng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, tư duy độc lập, khả năng tự học, năng lực ngoại ngữ, công nghệ và khả năng thích ứng của học sinh; đặc biệt coi trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng sống, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Qua đó, trang bị cho học sinh hành trang vững chắc để tự tin hội nhập, trở thành những công dân có trách nhiệm, năng động và bản lĩnh trong tương lai.

Ban Giám hiệu Trường THPT Quế Võ số 1 tri ân các nhà giáo là lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ.

Bà Nguyễn Thị Hà đề nghị nhà trường tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Mỗi thầy, cô giáo cần vừa là người truyền thụ tri thức, vừa là tấm gương về nhân cách, tinh thần tự học và trách nhiệm với thế hệ trẻ. Qua đó, từng bước xây dựng Trường THPT Quế Võ số 1 trở thành cơ sở giáo dục có chất lượng, bản sắc và uy tín, đáp ứng niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành và địa phương cần tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ; ngành Giáo dục tăng cường hỗ trợ chuyên môn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng hành trong quá trình đổi mới. Các thế hệ cựu học sinh cũng được mong đợi tiếp tục hướng về mái trường bằng những việc làm thiết thực, góp phần gìn giữ truyền thống và tạo thêm cơ hội học tập, phát triển cho học sinh.

Dịp này, Trường THPT Quế Võ số 1 vinh dự được Bộ GD&ĐT và UBND thành phố Bắc Ninh tặng Bằng khen.