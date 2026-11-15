Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Đình Lập

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Tiết mục văn nghệ của học sinh nhà trường chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập

Năm 1976, tại Nà Tăng, huyện Đình Lập, tỉnh Quảng Ninh, nay thuộc xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, Trường Thanh niên dân tộc - tiền thân của Trường THPT Đình Lập được thành lập. Ban đầu, trường chỉ có 2 lớp với hơn 65 học sinh và 10 thầy giáo, cô giáo.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Lễ kỷ niệm nhà trường

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Đình Lập hiện có 800 học sinh và 51 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cơ sở vật chất từng bước được đầu tư, nâng cấp; 20 phòng học được trang bị ti vi, cùng hệ thống phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, phòng tin học và thư viện cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy và học.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Những năm gần đây, tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt trên 60%; hằng năm có trên 30 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ tốt nghiệp đạt trên 99%, nhiều năm đạt 100%; tỷ lệ học sinh tiếp tục học đại học, cao đẳng đạt trên 35%.

Các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò trong xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể nhà trường

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân

Đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu của nhà trường

Các đại biểu tặng hoa và quà của đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể nhà trường

Với những nỗ lực đó, nhà trường nhiều năm được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Nhà trường vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của các tổ chức đoàn thể Trung ương và của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh đã cùng ôn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành của nhà trường; chia sẻ những kỷ niệm đẹp về tình thầy trò, mái trường và bày tỏ niềm tự hào trước những thành tựu đã đạt được. Đồng thời, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, thành tích mà các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Đình Lập đạt được trong suốt 50 năm qua.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, hạnh phúc; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, thực hiện tốt phương châm “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật”; quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp, an toàn, có trách nhiệm; chú trọng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể nhà trường sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đạt nhiều thành tích mới trong những năm tiếp theo.

Các em học sinh nhà trường dự lễ kỷ niệm

Nhân dịp này tập thể nhà trường và 3 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 6 cá nhân được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen; 8 cá nhân được Chủ tịch UBND xã Đình Lập trao Giấy khen.