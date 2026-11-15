Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Mầm non Quy Mông

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo đại diện một số sở, ngành của tỉnh cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Quy Mông.

Ban Giám hiệu Trường Mầm non Quy Mông báo cáo kết quả công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong năm học 2026 - 2027.

Trường Mầm non Quy Mông hiện có 6 điểm trường, tổng số 31 nhóm/lớp, với 861 học sinh. Sau sáp nhập, mặc dù địa bàn quản lý diện rộng, địa hình phức tạp, gồm nhiều thôn, bản có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với phong tục, tập quán đa dạng, song nhà trường luôn đặt mục tiêu xuyên suốt hướng tới nâng cao thực chất chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo đảm an toàn toàn diện cho trẻ. Năm học 2026 - 2027, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 3 - 5 tuổi ra lớp đạt trên 100%; tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp đạt trên 35% (vượt chỉ tiêu giao).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang tham quan hoạt động trải nghiệm và trao đổi với các cô giáo Trường Mầm non Quy Mông.

Về cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được việc tổ chức 31 nhóm/lớp dạy học 2 buổi/ngày và ăn bán trú. Nhà trường đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dạy học và là 1 trong 15 trường mầm non toàn tỉnh được chọn triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm mới, tạo đòn bẩy đổi mới phương pháp giảng dạy lấy trẻ làm trung tâm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp 20/11 tới tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang gửi tới tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp 20/11.

Đồng chí mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; lấy sự an toàn, sức khỏe và sự phát triển toàn diện của các cháu làm mục tiêu cao nhất. Đồng thời, phát huy hiệu quả việc thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới, đổi mới phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; chú trọng hình thành cho các cháu những thói quen tốt, tình yêu gia đình, quê hương, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc phù hợp với lứa tuổi.

Cùng với đó, nhà trường cần tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số thiết thực, hiệu quả; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng, nhất là phát huy vai trò của trưởng thôn, người có uy tín trong vận động trẻ đến lớp, bảo đảm mọi trẻ em trên địa bàn đều được quan tâm, chăm sóc và có điều kiện học tập tốt nhất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang tặng hoa, quà chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Quy Mông tặng hoa, quà chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Đối với những khó khăn về cơ sở vật chất, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Quy Mông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chuyên môn của tỉnh rà soát, đánh giá cụ thể, đề xuất phương án đầu tư, hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên; trước hết tập trung bảo đảm an toàn cho trẻ và các điều kiện thiết yếu phục vụ chăm sóc, giáo dục, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Đồng thời, quan tâm điều kiện làm việc, sinh hoạt chuyên môn của đội ngũ giáo viên, nhân viên, nhất là tại các điểm trường còn khó khăn, để các cô yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nghề.