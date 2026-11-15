Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 1.113 nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2026

Các nhà giáo trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 được vinh danh.

Tham dự chương trình có các ông: Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Lâm Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường kỳ vọng đội ngũ nhà giáo trẻ tiêu biểu của thành phố tiếp tục là những tấm gương mẫu mực, giữ gìn phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tiên phong đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng hiệu quả và phù hợp khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, các thầy cô cần lấy sự tiến bộ của người học làm thước đo, lấy tình yêu nghề làm động lực để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, cống hiến và những giá trị tốt đẹp của nghề giáo.

Ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu"; không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, tuyên dương mà phải thực sự trở thành môi trường bồi dưỡng, kết nối và phát huy đội ngũ nhà giáo trẻ. Trong đó, chú trọng nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả, phát huy vai trò của nhà giáo trẻ trong công tác Đoàn - Hội - Đội.

"Thành đoàn cần tích cực phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo trong tham mưu các chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, quản lý trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thời gian tới", ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo, cấp ủy, chính quyền, ban giám hiệu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị trong việc tăng cường quan tâm xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với sự nghiệp "trồng người".

"Chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo trẻ không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội vì sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước", ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Chương trình tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh" do Thành đoàn Thành phố phát động từ năm 2008. Qua 18 năm triển khai, cuộc vận động ngày càng khẳng định sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ nhà giáo trẻ, trở thành môi trường để giáo viên, giảng viên không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy sáng kiến, nghiên cứu khoa học và tích cực tham gia các phong trào tại cơ sở giáo dục.

Giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tiếp tục khẳng định sự quan tâm của tổ chức Đoàn đối với công tác xây dựng, bồi dưỡng và phát huy đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ; đồng thời tạo động lực để các nhà giáo không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đội ngũ nhà giáo trẻ được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong nghiên cứu, giảng dạy, sáng tạo các phương pháp giáo dục mới, đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Năm 2026, Ban tổ chức chương trình tiếp nhận 1.645 hồ sơ giới thiệu từ 158 đơn vị, 349 trường học. Qua quá trình xét chọn, Thành đoàn Thành phố quyết định tuyên dương 1.113 "Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh", gồm 228 nhà giáo thuộc khối mầm non, 738 nhà giáo thuộc khối tiểu học và trung học cơ sở, 81 nhà giáo thuộc khối trung học phổ thông, 66 nhà giáo thuộc khối đại học và cao đẳng. Đây là những điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sở hữu nhiều sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Đáng chú ý, tại chương trình, 193 nhà giáo trẻ tiêu biểu đạt danh hiệu 2 lần liên tục được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.