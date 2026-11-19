Lịch thi đấu vòng 1/16
Lịch thi đấu vòng 1/16 (vòng 32 đội) Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.
CHỦ NHẬT 22-11
13h30
Sân 3: THPT Quốc Oai - THPT Xuân Phương
Sân 4: THPT Phúc Lợi - THPT Tự Lập
14h30
Sân 1: THPT Phan Bội Châu HĐ - THPT Lê Quý Đôn HĐ
Sân 2: THPT Nguyễn Quốc Trinh - THPT Lê Lợi HĐ
Sân 3: THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Nguyễn Du TO
Sân 4: THPT Hữu Nghị T78 - THPT Tây Hồ
----------
THỨ TƯ 25-11
13h30
Sân 1: THPT Chúc Động - THPT Văn Hiến
Sân 2: THPT Hà Nội Amsterdam - THPT Ngô Quyền ĐA hoặc THPT Chu Văn An
Sân 3: THPT Hoàng Văn Thụ hoặc THPT Đại Mỗ - THPT Phùng Khắc Khoan TT hoặc THPT Lê Văn Thiêm
Sân 4: THPT Nguyễn Gia Thiều hoặc THPT Khương Hạ - THPT Xa La hoặc THPT Lê Quý Đôn MĐ
Sân 5: THPT Thanh Oai B hoặc THPT Huỳnh Thúc Kháng - THPT Thực Nghiệm hoặc THPT Nguyễn Văn Cừ
14h30
Sân 1: THPT Vạn Xuân LB hoặc THPT Cầu Giấy - THPT Marie Curie LB hoặc THPT Phú Xuyên A
Sân 2: THPT Yên Hòa hoặc THPT Lương Thế Vinh - THPT Hoài Đức B hoặc THPT Lý Thường Kiệt VH
Sân 3: THPT MAY hoặc THPT FPT - THPT Lạc Long Quân hoặc THPT Trần Hưng Đạo TX
Sân 4: THPT Vân Tảo hoặc THPT Nguyễn Huệ NĐ - THPT Quang Trung HĐ hoặc THPT Phùng Khắc Khoan KL
Sân 5: THPT Phan Đình Phùng hoặc THPT Archimedes ĐA - THPT Green City Academy hoặc THPT Đoàn Kết HBT
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lich-thi-dau-vong-116-post676256.antd