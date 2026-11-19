Khi người thầy đối diện với những áp lực vô hình

Mỗi dịp tháng 11 về, không khí tri ân lại lan tỏa khắp các mái trường. Những bó hoa tươi thắm, lời chúc chân thành và các cuộc gặp gỡ xúc động trở thành hình ảnh quen thuộc trong ngày tôn vinh những người làm nghề dạy học. Song, bên cạnh niềm vui ấy, những áp lực và khó khăn mà đội ngũ nhà giáo đang phải đối mặt cũng là vấn đề cần được xã hội quan tâm, chia sẻ.

Thời gian gần đây, một số vụ việc giáo viên bị học sinh xúc phạm, hành hung hoặc bị phụ huynh công kích trên mạng xã hội đã gây nhiều lo ngại. Những sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, tinh thần của người thầy mà còn đặt ra yêu cầu về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh.

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bà Vũ Thị Thìn, Hiệu trưởng Trường THCS Tây Mỗ (Hà Nội) nhìn nhận: “Dưới góc nhìn của người quản lý cơ sở giáo dục, tôi nhìn nhận những vụ việc đáng tiếc gần đây là hồi chuông cảnh báo về áp lực đa chiều và sự suy giảm vị thế người thầy trong bối cảnh hiện nay.”

Theo bà Thìn, đội ngũ giáo viên hiện phải đối mặt với những thách thức trên nhiều phương diện, từ sự thay đổi tâm lý, hành vi của học sinh, kỳ vọng và sự giám sát của cha mẹ học sinh đến áp lực chuyên môn, đổi mới giáo dục và yêu cầu giữ gìn chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Trong đó, mạng xã hội đang trở thành một yếu tố tác động mạnh đến môi trường học đường. Bên cạnh những lợi ích trong kết nối, chia sẻ thông tin, việc các câu chuyện liên quan đến giáo viên bị lan truyền khi chưa được kiểm chứng có thể khiến những mâu thuẫn vốn không quá lớn trở nên phức tạp.

“Thực sự mà nói, trong thời đại công nghệ số hiện nay, mạng xã hội là một con dao hai lưỡi. Việc những thông tin hay hình ảnh cắt ghép về giáo viên bị đưa lên mạng khi chưa kiểm chứng tạo ra một áp lực rất lớn cho công tác quản lý của nhà trường”, bà Thìn chia sẻ.

Đáng lo ngại, khi một sự việc chưa được làm rõ đã trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, những nhận xét thiếu khách quan có thể gây tổn thương cho giáo viên, đồng thời ảnh hưởng đến niềm tin giữa phụ huynh và nhà trường.

Theo nữ hiệu trưởng, bên cạnh áp lực từ dư luận, giáo viên còn phải đảm nhiệm nhiều công việc chuyên môn, hành chính và đáp ứng các yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục. Những đòi hỏi ngày càng cao khiến người thầy cần được quan tâm nhiều hơn, không chỉ về điều kiện làm việc mà cả đời sống tinh thần.

Nhà trường phải là điểm tựa để thầy cô yên tâm đứng lớp

Từ thực tiễn quản lý tại Trường THCS Tây Mỗ, bà Vũ Thị Thìn cho biết, nhà trường luôn duy trì văn hóa học đường và kỷ cương lớp học, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên, trong quá trình tương tác hằng ngày vẫn có thể phát sinh những hiểu lầm nhỏ hoặc phản ứng nóng vội nhất thời từ phía học sinh, cha mẹ học sinh.

Trước những tình huống này, nhà trường xác định việc hỗ trợ, ổn định tâm lý giáo viên và giải quyết mâu thuẫn trên tinh thần khách quan là nhiệm vụ quan trọng.

Theo nội dung chia sẻ của bà Thìn, khi phát sinh sự việc, Ban Giám hiệu phối hợp với Công đoàn gặp gỡ, động viên giáo viên; tổ chức trao đổi với các bên liên quan để xác minh nguyên nhân và tìm hướng giải quyết phù hợp. Việc đối thoại được thực hiện trên cơ sở phân tích đúng sai, bảo đảm sự công tâm và giữ gìn văn hóa ứng xử trong nhà trường.

Bà Vũ Thị Thìn, Hiệu trưởng Trường THCS Tây Mỗ (áo hồng, chân váy đen), cùng các đại biểu tại một chương trình giao lưu, chia sẻ về giáo dục. (Ảnh: Trang Huyền)

Đối với những thông tin liên quan đến giáo viên trên mạng xã hội, bà Thìn nhấn mạnh: “Để bảo vệ danh dự và uy tín cho đội ngũ giáo viên trước những tình huống này, Ban Giám hiệu chúng tôi luôn xác định phải hành động nhanh, minh bạch và đứng về phía lẽ phải.”

Cùng với việc bảo vệ giáo viên, nhà trường cũng chú trọng giáo dục những học sinh có hành vi chống đối, thiếu hợp tác hoặc ứng xử chưa phù hợp. Theo bà Thìn, ở lứa tuổi THCS, học sinh có nhiều biến đổi tâm lý và nhu cầu khẳng định bản thân, trong khi khả năng kiểm soát cảm xúc chưa hoàn thiện. Bởi vậy, việc tìm hiểu nguyên nhân, tư vấn tâm lý và phối hợp với gia đình cần được thực hiện song song với duy trì kỷ cương học đường.

Bên cạnh trách nhiệm của từng cơ sở giáo dục, việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm và sự an toàn của nhà giáo còn cần có hành lang pháp lý và cơ chế thực thi hiệu quả.

Luật Nhà giáo, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, cùng tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo là những cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cao vị thế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ nhà giáo.

Từ góc nhìn quản lý, bà Thìn cho rằng hệ thống pháp luật và cơ chế bảo vệ nhà giáo đã có những bước tiến, nhưng việc thực thi vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Đặc biệt, việc thu hồi, gỡ bỏ thông tin sai lệch và khôi phục danh dự cho giáo viên sau khi được minh oan thường gặp nhiều khó khăn.

Theo bà, để bảo vệ nhà giáo hiệu quả, cần có quy trình phản ứng nhanh khi xảy ra sự việc, tăng cường hỗ trợ pháp lý, bồi dưỡng kỹ năng ứng xử sư phạm và giảm tải những áp lực hành chính không cần thiết. Nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ để tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Món quà ý nghĩa nhất là sự thấu hiểu và đồng hành

Ngày 20/11 không chỉ là dịp để nhìn lại những đóng góp của đội ngũ nhà giáo mà còn là cơ hội để lắng nghe những tâm tư, mong muốn của người đang ngày ngày gắn bó với bục giảng.

Chia sẻ thông điệp gửi đến phụ huynh, học sinh và xã hội, bà Vũ Thị Thìn bày tỏ: “Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt đội ngũ những người làm công tác quản lý và giảng dạy, điều tôi mong mỏi nhất không phải là những bó hoa rực rỡ, mà là sự thấu hiểu, niềm tin và cái nắm tay đồng hành từ phía cha mẹ học sinh, học sinh và toàn xã hội.”

Với các bậc cha mẹ, nữ hiệu trưởng mong muốn gia đình và nhà trường luôn là những người bạn đồng hành tin cậy trên hành trình nuôi dạy con trẻ. Dù đôi khi có những khác biệt trong quan điểm giáo dục, hai bên vẫn có chung mục tiêu là sự trưởng thành và tương lai của học sinh.

“Sự tôn trọng của cha mẹ dành cho thầy cô chính là bài học đạo đức đầu tiên và sâu sắc nhất cho con trẻ”, bà Thìn nhắn gửi.

Đối với học sinh, bà mong các em biết trân trọng từng bài giảng, sống tử tế, biết nói lời cảm ơn, dũng cảm nhận lỗi và không ngừng tiến bộ. Bởi theo bà, sự trưởng thành và hạnh phúc của học trò chính là phần thưởng lớn nhất đối với những người làm nghề dạy học.

Đặc biệt, bà Thìn nhấn mạnh: “Giáo dục muốn tạo ra đột phá thì trước hết người thầy phải được bảo vệ cả về danh dự, nhân phẩm lẫn điều kiện sống.”

Những chia sẻ ấy cũng gợi mở một cách nhìn sâu sắc hơn về ý nghĩa của ngày 20/11. Tri ân thầy cô không chỉ thể hiện qua những bó hoa, món quà hay lời chúc trong một ngày, mà còn bằng sự tôn trọng, lắng nghe và trách nhiệm đồng hành trong suốt quá trình giáo dục.

Bởi sau ngày lễ, khi những bó hoa đã phai màu, điều còn lại và có ý nghĩa lâu dài đối với người thầy chính là niềm tin của phụ huynh, sự trưởng thành của học trò và một môi trường giáo dục nơi thầy cô được tôn trọng, bảo vệ để tiếp tục tận tâm với nghề.