Đây là dịp ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà giáo trên cả nước, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chăm lo, phát triển đội ngũ trong bối cảnh giáo dục đang đứng trước những đổi mới mạnh mẽ.

Toàn cảnh buổi lễ.

Vai trò người thầy trước yêu cầu đổi mới giáo dục

Năm 2026, hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh ngành Giáo dục có nhiều dấu mốc quan trọng. Đây là năm đầu tiên triển khai Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, luật đầu tiên dành riêng cho đội ngũ nhà giáo, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026; đồng thời là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Những chủ trương, chính sách này tạo nền tảng chính trị và pháp lý cho việc nâng cao vị thế, bảo đảm quyền lợi, phát triển nghề nghiệp và cải thiện điều kiện làm việc của nhà giáo. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở việc hoàn thiện cơ chế, chính sách mà còn phải đưa các quy định vào thực tiễn, giải quyết những vấn đề như thiếu giáo viên, mất cân đối cơ cấu đội ngũ, chế độ đãi ngộ và áp lực công việc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là đội ngũ nhà giáo và thế hệ trẻ. Sự quan tâm đó được thể hiện qua những chủ trương mang tính đột phá, quyết sách mạnh mẽ và chính sách thiết thực.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng.

Từ quan điểm nhất quán xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, Nghị quyết số 71-NQ/TW đã nâng tầm nhận thức, khẳng định giáo dục và đào tạo quyết định tương lai dân tộc. Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, điều này không chỉ xác lập vị thế, tầm quan trọng của giáo dục và người thầy mà còn đặt ra yêu cầu lịch sử đối với ngành Giáo dục, đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng lớn lao vào sự nghiệp trồng người trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Trong mỗi bước trưởng thành của học trò đều có tâm huyết của người thầy, trong mỗi bước tiến của dân tộc đều có nền móng của giáo dục”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho hay.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đòi hỏi giáo dục toàn diện, góp phần hình thành hệ giá trị con người Việt Nam mới.

Tuyên dương 335 nhà giáo tiêu biểu trên cả nước

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng bày tỏ sự tri ân đối với những nhà giáo chưa một lần được xướng tên nhưng vẫn lặng lẽ, tận tụy với nghề. Từ bản làng vùng cao, biên giới, hải đảo đến đồng bằng, đô thị; từ lớp học còn nhiều thiếu thốn đến giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại, dù hoàn cảnh khác nhau, các thầy cô đều gặp nhau ở lòng yêu nghề, tình thương học trò và trách nhiệm với tương lai đất nước…

Tiến sĩ Lê Ngọc Trung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, Bộ Công Thương được vinh danh là nhà giáo tiêu biểu 2026.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, mỗi nhà giáo sẽ tiếp tục là tấm gương tận tụy, hết lòng vì học sinh và sự nghiệp giáo dục, được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp, nhà trường và xã hội ghi nhận, tôn vinh.

"Thành công của giáo dục không chỉ nằm ở những báo cáo hay con số mà còn hiện diện trong sự trưởng thành của mỗi học trò, niềm tin của phụ huynh, xã hội và niềm vui được làm nghề của các thầy cô", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nói.

Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo xét chọn và tuyên dương 335 nhà giáo tiêu biểu, trong đó có 207 nhà giáo nữ, 128 nhà giáo nam và 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số. Các nhà giáo được lựa chọn đại diện cho nhiều cấp học, trình độ đào tạo và loại hình cơ sở giáo dục trên cả nước.

Trong số này, 73 nhà giáo đại diện tham dự lễ tuyên dương tại Hà Nội và chương trình gặp mặt Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội vào chiều nay (19/11).

Các nhà giáo tại buổi lễ.

Điểm chung của những nhà giáo được vinh danh không chỉ nằm ở thành tích chuyên môn mà còn ở những đóng góp thiết thực đối với người học và cộng đồng. Đó có thể là sự tận tụy chăm sóc trẻ ở vùng khó khăn, những sáng kiến đổi mới bài giảng, sự kiên trì hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt hay những nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn.

Ở bậc mầm non, nhiều giáo viên vượt qua điều kiện thiếu thốn để đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm.

Trong giáo dục phổ thông, các thầy, cô không ngừng tìm tòi, sáng tạo trong giảng dạy, chủ động ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, triển khai giáo dục STEM, STEAM nhằm khơi dậy niềm say mê học tập và khả năng sáng tạo của học sinh. Nhiều giáo viên còn phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, giúp các em đạt thành tích cao tại các kỳ thi trong nước và quốc tế.

Ở lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đội ngũ nhà giáo tích cực đổi mới chương trình đào tạo, kết hợp lý thuyết với thực hành, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất. Trong khi đó, tại các trường đại học, nhiều giảng viên vừa tận tâm giảng dạy, vừa đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển các công trình có giá trị ứng dụng, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Lễ tuyên dương năm nay không chỉ là sự ghi nhận đối với 335 cá nhân tiêu biểu mà còn là dịp tri ân hàng triệu nhà giáo đang ngày ngày gắn bó với nghề. Bởi phía sau mỗi danh hiệu, giải thưởng còn có những nỗ lực âm thầm khó đo đếm bằng thành tích hay con số: một học sinh tiến bộ, một em nhỏ có thêm cơ hội đến trường, một bài giảng khơi dậy niềm say mê học tập hay một người học trưởng thành, vững vàng hơn trong cuộc sống.

Trải qua 44 năm kể từ Ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức, truyền thống tôn sư trọng đạo tiếp tục được bồi đắp bằng những đóng góp cụ thể của đội ngũ nhà giáo. Sự tôn vinh sẽ có ý nghĩa sâu sắc hơn khi đi cùng những chính sách thiết thực, bảo đảm điều kiện làm việc và tạo môi trường để mỗi thầy, cô yên tâm cống hiến, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực đất nước.