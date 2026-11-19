Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại gặp mặt, tri ân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Phạm Thắng

Đây là dịp ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, đồng thời khẳng định những phẩm chất, kinh nghiệm và tâm huyết của người thầy tiếp tục được phát huy trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan dân cử.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Trần Đức Thuận gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các cán bộ đã và đang công tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; đồng thời nhấn mạnh truyền thống tôn sư trọng đạo là nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Trần Đức Thuận phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Trung tướng Trần Đức Thuận, nhiều cán bộ của Ủy ban từng tham gia giảng dạy tại các trường Quân đội, Công an và cơ sở đào tạo của Trung ương. Không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, các cán bộ còn góp phần bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và ý thức trách nhiệm cho nhiều thế hệ học viên.

Dù hiện nay không còn trực tiếp đứng trên bục giảng, những kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp tích lũy từ quá trình giảng dạy vẫn tiếp tục được các cán bộ vận dụng hiệu quả trong công tác tham mưu, nghiên cứu, xây dựng pháp luật và giám sát. Đây cũng là nền tảng quý báu góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của Ủy ban không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Thắng

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Thắng

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Thắng

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Thắng

Trung tướng Trần Đức Thuận mong muốn các cán bộ tiếp tục phát huy phẩm chất, tâm huyết của một nhà giáo trên cương vị công tác hiện nay, đóng góp tích cực vào hoạt động của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; lãnh đạo Ủy ban luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Văn Khoa Điềm phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại hiện có 9 cán bộ từng là giảng viên, giáo viên hoặc cán bộ quản lý giáo dục, từng công tác trong môi trường giáo dục.

Buổi gặp mặt không chỉ là dịp ôn lại những năm tháng công tác trong ngành giáo dục mà còn thể hiện sự trân trọng, tình cảm và lòng biết ơn của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ủy ban đối với những đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tri ân, chúc mừng các cán bộ đã từng là nhà giáo. Ảnh: Phạm Thắng

Qua đó, tiếp tục ghi nhận và phát huy phẩm chất, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ từng là nhà giáo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Ủy ban.