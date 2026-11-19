Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, chương trình được thực hiện theo Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 11/7/2026 của UBND thành phố về hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2026 - 2027. Đối tượng tham gia là đội ngũ cán bộ, công chức thông tin đối ngoại, người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn tại các sở, ban, ngành, địa phương cùng lực lượng truyền thông chuyên trách cấp xã, phường.

Hai khóa học được tổ chức hoàn toàn trực tuyến trên nền tảng số One Touch, đánh dấu sự chuyển dịch tư duy truyền thông công vụ từ “phản ứng” bị động sang “kiến tạo” chủ động, coi việc minh bạch hóa thông tin là giải pháp then chốt để định hướng dư luận, hóa giải khủng hoảng và củng cố niềm tin của nhân dân.

Khóa “Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí” (gồm 3 chuyên đề) hướng dẫn chi tiết cách thức người phát ngôn chủ động cung cấp thông tin cho báo chí.

Cụ thể, khóa “Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí - TP Hồ Chí Minh năm 2026” gồm 3 chuyên đề, tập trung hướng dẫn kỹ năng thiết kế bộ tài liệu chuẩn (Press Kit), soạn thảo thông cáo báo chí, trả lời phỏng vấn và chủ trì họp báo. Đáng chú ý, chương trình trang bị kỹ năng nhận diện và ứng phó với các nội dung giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp người phát ngôn kịp thời dập tắt tin giả, giữ vững dòng thông tin chính thống.

Khóa “Nâng cao chất lượng người làm công tác truyền thông đối ngoại và cách sử dụng mạng xã hội - TP Hồ Chí Minh 2026” gồm 5 chuyên đề, đi sâu vào tư duy chiến lược và kỹ năng thực chiến trên không gian mạng. Học viên được hướng dẫn quy trình chuẩn mực trong việc tiếp nhận bình luận trái chiều, xác minh thông tin sai lệch và phản hồi kiến nghị của người dân đúng thẩm quyền.

Khóa “Nâng cao chất lượng người làm công tác truyền thông đối ngoại và cách sử dụng mạng xã hội” gồm 5 chuyên đề, đi sâu vào tư duy chiến lược và kỹ năng thực chiến trên không gian mạng.

Việc số hóa toàn bộ học liệu trên nền tảng One Touch giúp cán bộ chủ động thời gian học tập qua video mà không ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, đồng thời giúp cơ quan quản lý theo dõi thực chất tiến độ, kết quả của từng đơn vị, hướng tới xây dựng đội ngũ làm công tác truyền thông hiện đại, bản lĩnh và nhạy bén trong kỷ nguyên số.

Sự ra mắt của 2 khóa học trực tuyến thể hiện quyết tâm của TP Hồ Chí Minh trong việc ứng dụng công nghệ số vào công tác đào tạo. Qua đó, hướng tới xây dựng một đội ngũ làm công tác truyền thông hiện đại, nhạy bén, chủ động đáp ứng các yêu cầu thông tin đối ngoại trong kỷ nguyên mới.