​Trong đợt diễn tập bắn, ném bom đạn thật năm 2026 trên dòng máy bay huấn luyện chiến đấu hiện đại L-39NG, Đại úy Nguyễn Ngọc Hùng, Biên đội trưởng Biên đội 2, Phi đội 1, Trung đoàn 910 (Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân) vinh dự là một trong 6 phi công của đơn vị hoàn thành nhiệm vụ với kết quả xuất sắc.

Thành tích này không chỉ là dịp để anh vận dụng trình độ, kinh nghiệm thực tiễn mà còn là minh chứng rõ nét cho quá trình huấn luyện nghiêm túc, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại và tinh thần sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

​Cũng chỉ tính riêng trong năm 2026, người sĩ quan sinh năm 1996 quê tại Hải Phòng này đã hoàn thành hơn 160 giờ bay huấn luyện, bay nâng cao cùng chuyên gia và thực hiện nhiệm vụ chỉ huy cất, hạ cánh, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.

Đại úy Nguyễn Ngọc Hùng, Biên đội trưởng Biên đội 2, Phi đội 1, Trung đoàn 910, Trường Sĩ quan Không quân. Ảnh: PV

Tại kỳ kiểm tra phân cấp phi công vừa qua, anh đạt kết quả tốt và đang được đề nghị nâng cấp từ phi công cấp 3 lên phi công cấp 2.

Đặc biệt, anh đạt kết quả giỏi ở 100% nội dung kiểm tra trong năm và tiếp tục được đơn vị đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, nối dài bảng vàng thành tích sau danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cùng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2025 và Giấy khen của Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân năm 2026.

​Đằng sau những thành tích ấn tượng ấy là bản lĩnh và sự tận tụy của một người thầy luôn coi buồng lái máy bay là "giảng đường" đặc biệt.

Ở đó, kiến thức không chỉ truyền đạt bằng lời nói mà còn bằng từng thao tác, từng quyết định và bản lĩnh xử lý tình huống trên không, biến mỗi chuyến bay huấn luyện thành phép thử đối với trình độ, tâm lý và khả năng làm chủ máy bay của người học.

Sớm xác định niềm đam mê và trách nhiệm với nghề bay, trải qua quá trình học tập, rèn luyện và công tác, Đại úy Nguyễn Ngọc Hùng đã từng bước tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện trình độ chuyên môn để trở thành một trong những giảng viên bay trẻ tiêu biểu của Trung đoàn 910.

​Trên cương vị giảng viên bay kiêm Biên đội trưởng, anh trực tiếp tham gia tổ chức, quản lý và điều hành huấn luyện, vừa giữ vai trò người thầy, người chỉ huy, vừa là người đồng đội sát cánh cùng học viên.

Đặc thù đào tạo phi công quân sự đòi hỏi người giảng viên không chỉ nắm chắc lý thuyết, thành thạo kỹ thuật bay mà còn phải có khả năng sư phạm, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao.

Với anh, một chuyến bay an toàn, đạt mục tiêu huấn luyện không chỉ bắt đầu từ khi động cơ khởi động mà được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ mặt đất.

Đại úy Nguyễn Ngọc Hùng (đứng bên ngoài buồng lái) chúc mừng, động viên học viên hoàn thành tốt nội dung bay huấn luyện trên máy bay L-39NG. Ảnh: PV

Trước mỗi ban bay, anh cùng đồng đội nghiên cứu kỹ nhiệm vụ, kiểm tra lý thuyết, dự kiến tình huống và thống nhất phương pháp huấn luyện.

Khi lên không trung, từng động tác điều khiển đều được anh hướng dẫn, theo dõi chặt chẽ, giúp học viên từng bước khắc phục tâm lý, nâng cao kỹ năng và tiến tới làm chủ buồng lái.

​Chia sẻ về công việc của mình, Đại úy Nguyễn Ngọc Hùng bộc bạch rằng, được trực tiếp giảng dạy, dìu dắt các học viên phi công là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn.

Theo anh, giảng viên bay không chỉ truyền đạt kiến thức, kỹ thuật mà còn phải giúp học viên hình thành bản lĩnh, sự tự tin và ý thức chấp hành nghiêm các quy định an toàn bay.

Anh bày tỏ niềm vui và tự hào nhất là được chứng kiến học viên trưởng thành qua từng bài bay, từ những ngày đầu làm quen với buồng lái đến khi tự tin thực hiện thành công chuyến bay đơn đầu tiên, và coi đó là động lực để bản thân tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

​Không dừng lại ở thực tiễn huấn luyện, việc Trung đoàn 910 đưa vào khai thác dòng máy bay hiện đại L-39NG đã mở ra điều kiện mới nhưng cũng đặt ra yêu cầu mỗi giảng viên phải không ngừng cập nhật kiến thức, làm chủ trang bị kỹ thuật và đổi mới phương pháp truyền thụ.

Từ thực tiễn công tác, nhận thấy hệ thống máy tính DP-39 trên máy bay L-39NG có nhiều nội dung cần được nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể để nâng cao hiệu quả sử dụng, đầu năm 2026, Đại úy Nguyễn Ngọc Hùng đã bắt tay nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng hệ thống máy tính DP-39 trên máy bay L-39NG ở Trung đoàn 910 hiện nay”.

Đề tài đã được Hội đồng khoa học Nhà trường nghiệm thu, công nhận và đưa vào ứng dụng thực tiễn, góp phần bổ sung tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, giúp học viên hiểu sâu hơn về trang bị để nâng cao khả năng khai thác và làm chủ máy bay.

Đại úy Nguyễn Ngọc Hùng (ngoài cùng bên trái) cùng biên đội phi công phấn khởi sau khi hoàn thành ban bay huấn luyện bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối. Ảnh: PV

​Đối với người giảng viên bay, trình độ chuyên môn là điều kiện cần, nhưng bản lĩnh, trách nhiệm và tính gương mẫu trong chấp hành kỷ luật mới là yếu tố then chốt bảo đảm an toàn huấn luyện.

Trên cương vị Biên đội trưởng, Đại úy Nguyễn Ngọc Hùng luôn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện và kiên quyết không chủ quan, giản đơn trong bất cứ khâu nào của quy trình bay.

Anh cũng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, phương pháp sư phạm với đồng đội, tận tình giúp đỡ các giảng viên trẻ và học viên, tự rèn mình trở thành tấm gương về tác phong chính quy, ý thức tổ chức kỷ luật và niềm say mê nghề nghiệp.

​Đánh giá về người cán bộ trẻ của đơn vị, Đại tá Nguyễn Văn Thụ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 910 khẳng định Đại úy Nguyễn Ngọc Hùng là cán bộ, giảng viên bay trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao và trình độ chuyên môn ngày càng tiến bộ.

Đại tá Nguyễn Văn Thụ nhấn mạnh, Đại úy Nguyễn Ngọc Hùng luôn thể hiện sự tận tụy, nghiêm túc, có phương pháp sư phạm tốt, sâu sát trong hướng dẫn, dìu dắt học viên, đồng thời tích cực nghiên cứu khoa học và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn huấn luyện, xứng đáng là một trong những nhân tố trẻ có nhiều triển vọng góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên bay của Trung đoàn ngày càng vững mạnh.

​Cột mốc hơn 750 giờ bay an toàn không chỉ đo đếm thời gian tích lũy kinh nghiệm mà còn kết tinh quá trình nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ.

Từ những giờ miệt mài bên giáo án, những buổi chuẩn bị kỹ lưỡng trước ban bay đến từng chuyến bay huấn luyện trên không, Đại úy Nguyễn Ngọc Hùng đang tiếp tục viết nên hành trình đẹp của người thầy quân hàm xanh, góp phần hun đúc bản lĩnh, ý chí cho các thế hệ phi công quân sự tương lai, sẵn sàng bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.