Giờ học ứng dụng AI cùng các hoạt cảnh của cô giáo Đinh Thị Huệ giúp trẻ mầm non hứng thú với học tập. Ảnh: NVCC

Làm mới những giờ học tuổi thơ

Trong lớp học của Trường Mầm non Cách Linh, xã Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng, những câu chuyện cổ tích quen thuộc được kể bằng hình thức sinh động. Trên màn hình, các nhân vật từ tranh vẽ chuyển động, cất lời thoại, kết hợp âm thanh và hình ảnh hấp dẫn. Những đôi mắt trẻ thơ chăm chú dõi theo, hào hứng tương tác cùng cô giáo.

Đó là một trong những cách tổ chức hoạt động làm quen văn học mà cô Đinh Thị Huệ, giáo viên nhà trường, đang áp dụng nhờ sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Cô giáo Đinh Thị Huệ chia sẻ: “Trước đây tôi thường sử dụng tranh hoặc PowerPoint với những hình ảnh tĩnh. Bây giờ, nhờ các công cụ AI, có thể tạo ảnh động, video ngắn sinh động hơn, có cả âm thanh và lời kể nên trẻ hứng thú hơn”.

Cô giáo Đinh Thị Huệ luôn yêu thương, sâu sát với học sinh. Ảnh: NVCC

Việc ứng dụng công nghệ không chỉ làm mới hình thức tổ chức hoạt động mà còn giúp trẻ tích cực tham gia, mạnh dạn thể hiện khả năng kể chuyện, đọc thơ và cảm nhận tác phẩm. Với cô giáo Đinh Thị Huệ, công nghệ là phương tiện hỗ trợ, còn sự tương tác và tình yêu thương của giáo viên vẫn giữ vai trò quyết định.

Năm học 2025-2026, cô Huệ xây dựng sáng kiến “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào tổ chức hoạt động làm quen văn học cho trẻ lớp 5 tuổi A, Trường Mầm non Cách Linh, xã Bế Văn Đàn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kể chuyện, đọc thơ cho trẻ”. Sáng kiến được Hội đồng sáng kiến xã Bế Văn Đàn công nhận.

Nhận xét về đồng nghiệp, bà Hoàng Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Cách Linh, đánh giá cô Huệ là giáo viên gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc. Không chỉ tích cực đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, cô còn chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao chuyên môn, góp phần xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, tiến bộ.

Trên cương vị Tổ trưởng chuyên môn, cô giáo Đinh Thị Huệ chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt tổ theo hướng nghiên cứu bài học, tổ chức các tiết dạy minh họa, dự giờ và góp ý chuyên môn. Những kinh nghiệm từ thực tiễn giảng dạy được cô chia sẻ để đồng nghiệp cùng vận dụng, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Gieo yêu thương từ những việc bình dị

Sinh năm 1983, tháng 10/2007, cô giáo Đinh Thị Huệ bắt đầu công tác tại Trường Mầm non Đại Sơn, huyện Phục Hòa cũ. Sau gần 5 năm, cô chuyển về Trường Mầm non Phục Hòa và từ tháng 9/2021 đến nay công tác tại Trường Mầm non Cách Linh.

Gần 20 năm gắn bó với giáo dục mầm non, cô Huệ đã trải qua nhiều môi trường công tác, chứng kiến không ít khó khăn của các nhà trường vùng cao. Một kỷ niệm đáng nhớ trong những năm đầu làm nghề tại Trường Mầm non Đại Sơn là việc cô cùng Ban Giám hiệu vận động các nguồn lực hỗ trợ cải thiện điều kiện học tập cho trẻ tại điểm trường lẻ xóm Cốc Khuyết. Khi ấy, lớp học còn là nhà tranh, vách đất, nền đất, thiếu thốn cả về cơ sở vật chất lẫn điều kiện dạy và học.

Điểm trường lẻ xóm Cốc Khuyết trước khi được xây dựng. Ảnh: NVCC

Trên cương vị Chủ tịch Công đoàn, cô Huệ cùng Ban Giám hiệu viết thư ngỏ, vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và cá nhân hỗ trợ kinh phí. Nguồn xã hội hóa sau đó được kết hợp với kinh phí của địa phương để xây dựng phòng học kiên cố thay thế lớp học tạm.

Một dấu ấn khác là câu chuyện vận động trẻ khuyết tật đến trường. Trong quá trình điều tra phổ cập giáo dục, cô gặp gia đình một trẻ mắc hội chứng Down, khi đó khoảng 3 tuổi nhưng chưa được cho đi học. Cô Huệ kiên trì giải thích, vận động phụ huynh để trẻ được tham gia giáo dục hòa nhập, có cơ hội giao tiếp và phát triển cùng bạn bè.

Hiện nay, học sinh Trường Mầm non Cách Linh đều là trẻ dân tộc Tày, Nùng. Một số em sống cùng ông bà do cha mẹ đi làm xa, còn hạn chế về kỹ năng tự phục vụ. Vì vậy, bên cạnh hoạt động học tập, cô Huệ và đồng nghiệp luôn chú trọng hướng dẫn trẻ tự xúc ăn, cất đồ dùng, giữ gìn vệ sinh và thực hiện những công việc vừa sức.

Là giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn, đồng thời kiêm nhiệm Phó Bí thư Chi bộ, cô giáo Đinh Thị Huệ còn tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, phong trào thi đua và công tác xã hội tại địa phương.

Cô giáo Đinh Thị Huệ đạt được thành tích cao trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: NVCC

Những nỗ lực ấy được ghi nhận qua nhiều danh hiệu, phần thưởng. cô giáo Đinh Thị Huệ nhiều năm đạt giáo viên dạy giỏi các cấp, liên tục đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2026 và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dịp này, cô Huệ vinh dự là đại diện duy nhất của tỉnh Cao Bằng và là 1 trong 70 nhà giáo trên cả nước dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Từ vận động xây dựng phòng học kiên cố, kiên trì đưa trẻ khuyết tật đến trường đến mạnh dạn ứng dụng AI trong giảng dạy, hành trình làm nghề của cô giáo Đinh Thị Huệ được vun đắp bằng những việc làm cụ thể. Với cô, đổi mới giáo dục không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể bắt đầu từ một giờ học hấp dẫn hơn, một kỹ năng trẻ tự làm được hay một em nhỏ có thêm cơ hội hòa nhập.