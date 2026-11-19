Ngày 19/11, tại Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường về việc bổ nhiệm hai Phó Giám đốc đối với PGS. TS Nguyễn Việt Long và TS Lê Vũ Quân.

Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS. NGƯT Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện chúc mừng hai cán bộ được giao trọng trách mới, đồng thời kỳ vọng các ông nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm và tinh thần đổi mới sáng tạo, cùng tập thể lãnh đạo xây dựng Học viện phát triển.

GS. TS. NGƯT Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện phát biểu tại chương trình.

Theo Giám đốc Học viện, việc bổ nhiệm diễn ra khi trường đang đứng trước nhiều yêu cầu đổi mới về quản trị đại học, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Học viện xác định tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu quả hoạt động, đồng thời chủ động tham gia giải quyết các bài toán lớn của ngành nông nghiệp và quốc gia.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Dự án Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng. Dự án hướng tới hiện đại hóa cơ sở vật chất, nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi và thúc đẩy thương mại hóa các kết quả khoa học.

PGS. TS Nguyễn Việt Long và TS Lê Vũ Quân được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Học viện cũng đặt mục tiêu tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, đưa nghiên cứu khoa học đến gần hơn với nhu cầu thực tiễn của sản xuất và đời sống.

Ngày 20/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1612, ghi danh Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt của Thủ đô. Đây là cơ sở để trường hướng tới mục tiêu gia nhập nhóm 150 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2040.

Ban Giám đốc Học viện hiện gồm 5 thành viên, do GS. TS Nguyễn Thị Lan làm Giám đốc. Bốn Phó Giám đốc là PGS. TS Vũ Ngọc Huyên, PGS. TS Nguyễn Công Tiệp, PGS. TS Nguyễn Việt Long và TS Lê Vũ Quân.

Để đạt mục tiêu này, lãnh đạo Học viện cho rằng, đội ngũ giảng viên, nhà khoa học giữ vai trò quyết định. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và nông nghiệp thông minh phát triển, giảng viên cần đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn kiến thức với thực tiễn, khơi dậy tư duy độc lập và khả năng sáng tạo của người học.

Đào tạo hơn 165.000 kỹ sư, cử nhân và thạc sĩ

Lễ kỷ niệm năm nay cũng là dịp Học viện nhìn lại 70 năm xây dựng và phát triển. Từ những giảng đường sơ tán trong thời kỳ đầu, trường từng bước phát triển thành cơ sở giáo dục đại học tự chủ, đa ngành, đóng góp nguồn nhân lực cho lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đến nay, Học viện đã đào tạo hơn 150.000 kỹ sư, cử nhân, hơn 15.000 thạc sĩ và gần 800 tiến sĩ. Nhiều thế hệ người học sau khi tốt nghiệp đã tham gia công tác nghiên cứu, quản lý, sản xuất và kinh doanh trên khắp cả nước.

Hiện trường có hơn 1.500 cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động, trong đó có hơn 620 giảng viên, với 5 Giáo sư, 104 Phó Giáo sư và 420 Tiến sĩ.

Sinh viên tiêu biểu tặng hoa tri ân Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tại buổi lễ, Giám đốc Học viện tri ân các thế hệ nhà giáo đã đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển trường, từ giảng dạy, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đến các hoạt động thực địa, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân.

GS. TS. NGƯT Nguyễn Thị Lan cũng gửi gắm sinh viên, học viên tiếp tục phát huy tinh thần tự học, làm chủ khoa học công nghệ và ngoại ngữ, nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo, cống hiến cho đất nước.