Các gương mặt được vinh danh tại Miss & Mrs Business World 2026. Ảnh: BTC Miss Business World

Đêm chung kết diễn ra ngày 14/11 tại Timeless Venues, Fountain Valley, California, với hai vương miện cao nhất dành cho Anna Nga Vũ ở bảng A và Christine Chau ở bảng B. Nhìn từ dữ liệu nghề nghiệp, kết quả cho thấy không có một khuôn mẫu “nữ doanh nhân” duy nhất: họ đến từ salon nail, bất động sản, dược, marketing, công nghệ, xây dựng và đầu tư; nhiều người đã gây dựng sự nghiệp vững chắc sau hàng chục năm.

Anna Nga Vũ (trái) và Christine Chau: doanh chủ nail lâu năm và cựu dược sĩ chuyển sang bất động sản. Ảnh: BTC Miss Business World

Ngành nail: từ sinh kế nhập cư đến năng lực doanh chủ

Nhóm nghề nổi bật nhất của Top chung cuộc Miss Business World 2026 gắn với nail. Anna Nga Vũ có hơn 20 năm trong nghề, đang vận hành hai cơ sở tại Kansas City. Trong khi, Tiffany Le mua lại, cải tạo và tái định vị salon; Thảo Lê phát triển Nailcessity tại Chula Vista. Tuyết Nguyễn, Helen Nguyen đứng sau Star Nails, Time 4 Nail’s; Hồng Hạnh Nguyễn kinh doanh vật tư qua Hollywood Nail Supply. Tiffany Nghi La tham gia hệ sinh thái từ phía truyền thông.

Theo Nail Files California 2024 của UCLA Labor Center ước tính bang có 6.147 salon và 127.480 thợ nail; 85% là nữ, 81% sinh ngoài nước Mỹ và, trong nhóm này, 82% sinh tại Việt Nam. Chín trên mười salon có không quá chín nhân sự. Quy mô nhỏ, kỹ năng truyền qua mạng lưới gia đình – cộng đồng và lộ trình từ thợ đến chủ phần nào lý giải sức hút của nghề. Cục Thống kê Lao động Mỹ dự báo việc làm tăng 9% trong giai đoạn 2025–2035.

Sự phổ biến không đồng nghĩa với một con đường bằng phẳng. UCLA lưu ý các vấn đề về tiền lương, phân loại lao động và an toàn nghề nghiệp. Bài toán tiếp theo vì thế là quản trị, tuân thủ, xây dựng thương hiệu và môi trường làm việc bền vững.

Thảo Lê phát triển Nailcessity tại Chula Vista. Ảnh: BTC

Tiffany Le theo đuổi mô hình mua lại, cải tạo salon. Ảnh: BTC

Hồng Hạnh Nguyễn mở rộng sang cung ứng vật tư nail. Ảnh: BTC

Khi học vị và kinh nghiệm nghề nghiệp đứng sau vương miện

Đáng chú ý trong Top chung cuộc Miss Business World 2026, Trang Le Canavan nhận học bổng quần vợt, hoàn thành hai chuyên ngành chính, hai chuyên ngành phụ và bằng MBA; hiện điều hành Fresh Success Marketing Group với 88 văn phòng tại Mỹ theo thông tin do nhân vật cung cấp. Cuc Dana Huynh tốt nghiệp cử nhân Sinh học – Pháp y, có giấy phép bất động sản và thẩm mỹ, tham gia đầu tư các dự án căn hộ. Christine Chau chuyển từ 26 năm hành nghề dược sang vị trí Broker Associate tại eXp Realty ở Boston.

Trang Le Canavan, MBA, kết hợp nền tảng thể thao với kinh nghiệm xây dựng mạng lưới kinh doanh. Ảnh: BTC Miss Business World

Bức tranh nghề nghiệp Miss Business World 2026 còn có Linh Tran tại doanh nghiệp công nghệ phục vụ chính quyền San Francisco; Hồng Phấn, nhà thầu xây dựng hơn 25 năm; Mỹ Uyên phát triển sản phẩm làm đẹp, gia dụng; Tiffany Nghi La làm truyền thông số. Nghề nail vì thế nằm trong hệ sinh thái rộng hơn, nơi kỹ năng, học vấn và mạng lưới cộng đồng được chuyển hóa thành doanh nghiệp, tài sản và việc làm của phụ nữ Việt xứ trời Tây.

Bảng A

- Hoa hậu: Anna Nga Vũ

- Á hậu 1: Trang Le Canavan

- Á hậu 2: Tiffany Nghi La

- Á hậu 3: Mỹ Uyên

- Hoa hậu Nhân ái: Tuyết Nguyễn

- Hoa hậu Trí tuệ: Thảo Lê

Bảng B

- Hoa hậu: Christine Chau

- Á hậu 1: Tiffany Le

- Á hậu 2: Linh Tran

- Á hậu 3: Cuc Dana Huynh

- Hoa hậu Nhân ái: Helen Nguyen

- Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu: Hồng Hạnh Nguyễn

- Hoa hậu Toàn năng: Hồng Phấn

Giải phụ: Christine Chau – Best Popular Vote, Best Fashion; Mỹ Uyên – Best Evening Gown; Mary–June Hla – Best Friendship; Nguyễn Thị Thanh Thủy – Best Photogenic.

Nhà sáng lập Đặng Gia Bena cho biết mùa giải hướng đến “kết nối nữ doanh nhân Việt tại Mỹ và cộng đồng người Việt ở nước ngoài”. Thông điệp sẽ thuyết phục hơn nếu người giữ danh hiệu biến sức ảnh hưởng thành cơ hội nghề nghiệp, chuẩn mực quản trị và hoạt động cộng đồng có thể đo đếm.

“Kết nối nữ doanh nhân Việt tại Mỹ và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.”

- Nhà sáng lập Đặng Gia Bena

Hoa hậu Đặng Gia Bena tại đêm chung kết. Ảnh: BTC Miss Business World

Vì thế, câu hỏi đáng theo dõi sau vương miện không chỉ là ai xuất hiện nhiều hơn, mà là ai có thể đưa trải nghiệm thương trường, học vấn và mạng lưới của mình trở lại phục vụ cộng đồng Việt tại Mỹ?