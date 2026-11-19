Sáng 19-11, UBND xã Anh Dũng tổ chức tọa đàm kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026).

Lãnh đạo xã Anh Dũng tặng hoa chúc mừng các trường học.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống, ý nghĩa lịch sử Ngày Nhà giáo Việt Nam; xem phóng sự về một số kết quả nổi bật của ngành giáo dục địa phương. Chương trình còn có các tiết mục văn nghệ chào mừng và phát biểu của đại diện các trường học trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Anh Dũng phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, lãnh đạo xã Anh Dũng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trong sự nghiệp trồng người. Đồng thời, đề nghị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Dịp này, lãnh đạo xã đã tặng hoa chúc mừng, tri ân đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của 3 trường học trên địa bàn gồm: Trường Tiểu học Anh Dũng, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Đình Phùng và Trường Mẫu giáo Hoa Đào.

THANH HIẾU