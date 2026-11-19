Từ niềm đam mê giảng dạy và mong muốn mang tri thức đến với trẻ em, chị đã xây dựng lớp học miễn phí mang tên “Ngọc Tâm Thủy Tinh” ngay tại nhà. Suốt 22 năm qua, bằng nghị lực, sự tận tâm, chị đã đồng hành, chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ người khuyết tật.

Vun đắp ước mơ từ lớp học “5 không”

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tâm thường xuyên đọc sách để tiếp thu kiến thức.

Ngay từ khi sinh ra, chị Tâm đã mắc bệnh xương thủy tinh, chân phải bị co quặt, gập ngược lên phía bụng, không thể duỗi thẳng. Sau phẫu thuật, chân được duỗi thẳng nhưng chị vẫn không thể đi lại. Do sức khỏe yếu, mãi đến năm 8 tuổi, chị mới bắt đầu hành trình đến trường. Những ngày tháng học tập, được nhìn các thầy, cô giáo đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức cho học sinh đã dần khơi lên trong chị ước mơ trở thành giáo viên, được đứng lớp và mang tri thức đến với các em nhỏ.

Có sự đồng hành, động viên của gia đình, chị Tâm đã sớm nuôi dưỡng và theo đuổi ước mơ nghề giáo bằng việc mở lớp học miễn phí tại nhà. Năm 2004, khi đang học lớp 6, chị thành lập lớp “Ngọc Tâm Thủy Tinh” dạy các em nhỏ hơn với những học sinh đầu tiên sinh năm 1995. Lớp học tổ chức vào dịp cuối tuần, tập trung hướng dẫn, bổ sung kiến thức cho học sinh tiểu học trong làng. Qua thời gian, sự tận tâm trong giảng dạy giúp lớp học tạo được niềm tin với phụ huynh, thu hút ngày càng nhiều học sinh.

Năm 2007, sau khi hoàn thành chương trình trung học cơ sở, sức khỏe giảm sút khiến chị phải nghỉ học. Không còn đến trường, chị Tâm có thêm thời gian dành cho việc giảng dạy, tiếp tục kèm học sinh cấp I và cấp II trong xã và các địa phương lân cận. Lớp học được tổ chức thành hai ca, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút. Học sinh theo học ở nhiều độ tuổi, từ lớp 1 đến lớp 8 với các môn học khác nhau.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tâm thường xuyên đọc sách để tiếp thu kiến thức.

Chị Tâm chia sẻ, chương trình và kiến thức trong sách giáo khoa thường xuyên được điều chỉnh, cập nhật nên để việc giảng dạy đạt hiệu quả, chị chủ động tìm hiểu, ôn tập và cập nhật những nội dung mới thông qua internet. Trong quá trình dạy học, chị không truyền đạt kiến thức một chiều mà khuyến khích học sinh tự học, tự ôn luyện những nội dung đã được giáo viên hướng dẫn trên lớp. Khi gặp vấn đề chưa hiểu, các em sẽ được giải thích, hướng dẫn cụ thể. Phương pháp này giúp học sinh phát huy tính chủ động, hình thành thói quen tự học, khơi dậy niềm ham học hỏi và khả năng tư duy.

Lớp học “Ngọc Tâm Thủy Tinh” được duy trì với mô hình đặc biệt “5 không”: không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án và không học phí. Qua thời gian, số lượng học sinh theo học ngày càng tăng, đặc biệt vào dịp nghỉ hè. Có thời điểm, lớp đón hơn 30 học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau. Bên cạnh việc mở lớp học “5 không”, chị Tâm còn thành lập Quỹ học bổng “Ngọc Tâm Thủy Tinh” trao tặng học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Em Nguyễn Ngọc Gia Hân (học sinh lớp 3A8, Trường Tiểu học Hồng Quang) cho biết, em rất thích đến lớp cô Tâm vì được cô hướng dẫn tận tình. Những bài chưa hiểu, cô đều giảng lại để chúng em hiểu và làm bài tốt hơn. Ngoài giờ học, chúng em còn được chơi cờ vua, đọc sách và tự chọn những nội dung mình yêu thích để tìm hiểu nên các buổi học đều rất vui.

Lan tỏa những giá trị tích cực vì cộng đồng

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tâm cập nhật kiến thức mới để giảng dạy hiệu quả hơn cho học sinh.

Dù mắc bệnh xương thủy tinh, chỉ nặng khoảng 15kg, đôi chân không thể tự đi lại và đôi tay hạn chế vận động, chị Tâm vẫn nỗ lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, những hạn chế về thể chất không ngăn cản chị tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp cho cộng đồng. Hiện chị Tâm là thành viên Hội Người khuyết tật tỉnh Ninh Bình; đồng thời là Chủ tịch Hội Người khuyết tật xã Ý Yên.

Chị Tâm cho biết, Hội Người khuyết tật xã Ý Yên được thành lập từ tháng 8/2026 với 80 thành viên. Hội ra đời nhằm kết nối những người khuyết tật trên địa bàn, tạo điều kiện để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và tiếp cận các cơ hội học tập. Từ khi thành lập đến nay, Hội đã tổ chức hoạt động chia sẻ kiến thức, kỹ năng dành cho phụ nữ khuyết tật trên địa bàn dịp 20/10, thu hút 37 thành viên tham gia.

Không chỉ tập trung vào các hoạt động kết nối, chị Tâm còn tích cực phối hợp với các tổ chức, đơn vị triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin, chính sách và các dịch vụ thiết yếu. Cùng Hội Người khuyết tật tỉnh Ninh Bình và Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật Nam Định, chị hướng dẫn hội viên sử dụng dịch vụ công trên ứng dụng VNeID, nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Chị đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức các buổi tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý; tham gia chia sẻ chuyên đề về hôn nhân, gia đình… Những hoạt động này góp phần giúp người khuyết tật từng bước tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội, nâng cao hiểu biết pháp luật và kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tâm tận tình chỉ bảo cho học sinh tại lớp học.

Chia sẻ về dự định thời gian tới, chị Tâm cho biết sẽ đẩy mạnh mô hình lớp học trực tuyến nhằm mở rộng khả năng tiếp cận, hỗ trợ nhiều học sinh hơn, nhất là những em ở xa hoặc gặp khó khăn trong việc đến lớp trực tiếp. Bên cạnh đó, chị mong muốn kết nối với những học sinh từng theo học tại lớp, hiện đã trở thành giáo viên cùng tham gia hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và mở rộng các hoạt động giáo dục cộng đồng.

Ông Ngô Văn Kế, Phó Chủ tịch lâm thời Hội Người khuyết tật tỉnh Ninh Bình nhận xét, Nguyễn Thị Ngọc Tâm là một trong những hội viên tích cực, luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động của Hội. Không chỉ hỗ trợ các thành viên tư vấn về pháp lý, chăm sóc sức khỏe, Tâm còn tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần giúp người khuyết tật tự tin, hòa nhập và vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, việc mở lớp dạy học miễn phí của Tâm đã tạo điều kiện cho nhiều trẻ em được bổ sung kiến thức, nâng cao kết quả học tập.

Với những nỗ lực bền bỉ trong giáo dục cộng đồng và hoạt động xã hội, chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm đã nhận được sự ghi nhận của các cấp, ngành và tổ chức. Năm 2020, chị được trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia; năm 2022 được vinh danh là Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam. Năm 2023, chị được lựa chọn là điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2024, dự án lớp học “Ngọc Tâm Thủy Tinh” được trao Giải thưởng Hành động vì cộng đồng. Đặc biệt tháng 4/2026, chị được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp đặc biệt cho công tác giáo dục cộng đồng và khuyến học tại tỉnh Ninh Bình.