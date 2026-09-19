Lập nghiệp trên quê hương

Sau nhiều năm làm công nhân ở TP. Hồ Chí Minh, đầu năm 2023, anh Dương Ngọc Quỳnh, 32 tuổi đưa vợ con trở về quê ở thôn Kim Long, xã Vĩnh Định để lập nghiệp. Qua tìm hiểu, anh Quỳnh nhận thấy mô hình nuôi lươn trong ao không bùn phù hợp và đạt hiệu quả kinh tế khá cao. Sau khoảng 1 tháng ra tỉnh Nghệ An tham quan, học hỏi kinh nghiệm nuôi từ các mô hình, anh quyết định đầu tư mua giống lươn về thả nuôi.

Mô hình nuôi lươn không bùn của anh Dương Ngọc Quỳnh ở thôn Kim Long, xã Vĩnh Định - Ảnh: Đ.V

“Vợ chồng tôi dốc hết vốn liếng làm chuồng trại, đầu tư giống, chưa kể chi phí thức ăn hết khoảng 200 triệu đồng. Vụ đầu thả nuôi một vạn con giống, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên cuối vụ hòa vốn”, anh Quỳnh nói.

Những vụ năm sau, anh Quỳnh mở rộng mô hình lên 10 ô nuôi với tổng số giống thả nuôi khoảng 3,5 vạn con. Nhờ chăm chỉ, chịu khó tìm hiểu cách nuôi, phòng trị bệnh và tích lũy kinh nghiệm qua thực tế, mô hình nuôi lươn không bùn của anh ngày càng đạt hiệu quả.

Anh Quỳnh cho biết, từ khi thả nuôi đến khi xuất bán, mỗi con lươn phải đạt trọng lượng từ 2-2,5 lạng (tương đương khoảng 10 tháng nuôi). Đầu ra lươn nuôi của anh Quỳnh đều được bao tiêu với giá bán bình quân đạt từ 90.000-120.000 đồng/kg. Đến nay, mô hình nuôi lươn không bùn của anh Quỳnh mang lại nguồn thu nhập sau khi trừ chi phí hơn 200 triệu đồng/năm, nhờ vậy cuộc sống của gia đình được cải thiện.

Anh Quỳnh chia sẻ: “Lươn mới thả khoảng một tháng thì cho ăn giun quế để thúc đẩy tăng trưởng, sau đó cho ăn bột đến khi thu hoạch. Nuôi lươn phải chú ý thường xuyên vệ sinh bể, theo dõi vật nuôi để đề phòng một số bệnh phổ biến như đau đường ruột, nấm đỏ để kịp thời điều trị. Ngoài ra, mùa nắng nóng đề phòng lươn sốc nhiệt, mùa mưa lạnh cần che chắn chuồng giữ ấm”.

Nằm trên tuyến đường liên xã Xuân-Quy-Vĩnh, cơ sở sản xuất bờ lô xi măng, cung ứng các loại vật liệu xây dựng như cát đá, sạn, xi măng, sắt thép của anh Lê Thanh Ý, 37 tuổi, thôn Quy Thiện hiện vào mùa làm việc nhộn nhịp. Trong cơ sở luôn có hai thợ đúc bờ lô xi măng cùng tài xế xe ô tô vận chuyển vật liệu túc trực làm việc.

Cơ sở kinh doanh các mặt hàng kim khí, vật liệu xây dựng, đúc bờ lô của anh Lê Thanh Ý ở thôn Quy Thiện, xã Vĩnh Định - Ảnh: Đ.V

Anh Ý cho biết, sau khi tốt nghiệp ngành điện, Trường trung cấp nghề Mai Lĩnh năm 2009, anh trở về địa phương và tham gia một số công việc ở thôn, hợp tác xã. Năm 2019, anh Ý mua xe vận chuyển vật liệu xây dựng, sau đó mua thêm xe ba gác chở cát, sạn phục vụ nhu cầu xây dựng bà con trong thôn.

“Việc làm ăn khá thuận lợi, lúc này trong đầu tôi nhen nhóm ý định kinh doanh cát, sạn, xi măng, sắt thép và đúc bờ lô xi măng. Mình làm từ quy mô nhỏ làm lên và lĩnh vực kinh doanh này ở địa phương khá tiềm năng”, anh Ý chia sẻ.

Đến đầu năm 2022, anh thuê một khu vực đất trống khá rộng tại địa phương để làm bãi đúc bờ lô xi măng, tập kết các loại vật liệu xây dựng. Ước tính, vừa bỏ tiền túi dành dụm vừa vay các nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, anh Ý đầu tư khoảng hơn 500 triệu đồng để tạo lập cơ sở ban đầu. Sau vài năm hoạt động, cơ sở kinh doanh của anh đã dần ổn định, khách hàng ngày càng đông.

Anh Ý cho biết, nhờ kinh doanh với quy mô khá lớn, mặt hàng khá đa dạng và nguồn cung ứng được anh mua ngay tại bãi có giá thành thấp hơn nên bán ra với giá cạnh tranh. Tại xã Vĩnh Định, cơ sở của anh Ý hiện được nhiều khách hàng trong xã và các vùng lân cận lựa chọn. Ngoài cung ứng các loại vật liệu xây dựng, hiện mỗi ngày cơ sở của anh sản xuất được bình quân 800 viên bờ lô xi măng. Vào mùa xây dựng cao điểm như hiện nay, số lượng bờ lô xi măng của cơ sở anh luôn được tiêu thụ hết nhanh chóng.

“Mình kinh doanh vật liệu xây dựng với giá thành khá cạnh tranh, đáp ứng cơ bản nhu cầu của người dân và có luôn dịch vụ vận chuyển tại chỗ nên thuận tiện. Đến nay cơ sở được bà con tin tưởng nên cũng rất mừng”, anh Ý cho biết.

Từ những ngày đầu lập nghiệp với không ít khó khăn, đến nay mỗi năm sau khi trừ các chi phí, cơ sở của anh Ý có nguồn thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm. Đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với mức thu nhập khoảng 6-7 triệu đồng/người/tháng. Hiện nay, anh Ý tiếp tục làm đại lý phân phối cho một hãng sơn mới ra mắt trên thị trường và kinh doanh thêm một số mặt hàng kim khí.

Mô hình trồng sen nuôi cá kết hợp của anh Võ Viết Cường ở thôn Trâm Lý, xã Vĩnh Định - Ảnh: Đ.V

Hay như anh Võ Viết Cường, 32 tuổi ở thôn Trâm Lý đã thuê khu hồ hoang hóa gần 1.000m2 của làng để lập nghiệp bằng mô hình trồng sen kết hợp nuôi cá. Anh Cường đã thuê máy xúc be bờ đắp đập, cải tạo khu hồ để trồng sen, thả nuôi một số loại cá như cá trê, cá mè, cá trắm đen.

“Cá mình thả nuôi chủ yếu khá lớn từ 5-7 lạng/con, chúng sẽ ăn ốc, phù du, cá tạp. Sen mỗi vụ thu được khoảng 1,5 tấn hạt tươi. Mấy vụ gần đây, mỗi năm bình quân mô hình cho thu nhập được khoảng 60 triệu đồng/năm, sau khi trừ chi phí”, anh Cường cho biết.

Trong thời gian tới, anh Cường dự định mở rộng quy mô hồ nuôi và cần tạo điều kiện thêm nguồn vốn vay ưu đãi để thực hiện mô hình.

Bí thư Đoàn xã Vĩnh Định Võ Thị Ngọc Diệp cho biết: Ba mô hình kinh tế nói trên là những mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp khá thành công của tuổi trẻ địa phương. Đây là những mô hình kinh tế có tính bền vững, hiệu quả và phù hợp với điều kiện tại địa phương, đồng thời phản ánh sự năng động, nhạy bén của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế.

“Qua các mô hình sẽ góp phần tạo sức lan tỏa, khích lệ và có tính gợi mở hướng làm ăn phù hợp cho các bạn trẻ có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp trong thời gian tới”, chị Diệp cho biết thêm.