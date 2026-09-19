Hà Nội bứt phá trong tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội

Những con số khẳng định hiệu quả an sinh

Xác định thị trường lao động là "huyết mạch" thúc đẩy kinh tế phát triển và giữ vững ổn định xã hội, thành phố đã triển khai đồng bộ Kế hoạch số 15/KH-UBND về hỗ trợ phát triển thị trường lao động, tập trung chuyển đổi nghề bền vững và duy trì việc làm ổn định. Mục tiêu đặt ra trong năm là giải quyết việc làm cho 171.000 lượt lao động và duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3%.

Hoạt động tư vấn tuyển dụng - việc làm tại Phiên giao dịch việc làm lưu động các xã Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương năm 2026. Ảnh: Mai Hoa

Tính đến ngày 15-9-2026, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 160.981 lượt lao động, đạt tới 94,1% kế hoạch cả năm. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho sức bật mạnh mẽ và tính thích ứng cao của thị trường lao động Thủ đô trong bối cảnh các đại dự án hạ tầng, công nghiệp và dịch vụ đang đồng loạt tăng tốc.

Đặc biệt, công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động - việc làm đã tạo nên bước đột phá căn bản. Hệ sinh thái số kết nối giữa Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội và Sàn giao dịch việc làm Quốc gia đã vận hành minh bạch, thông minh và hoàn toàn miễn phí. Đến nay, hệ sinh thái này đã thu hút hơn 1,25 triệu lượt truy cập, ghi nhận trên 31.000 tài khoản doanh nghiệp cùng người lao động đăng ký, tổ chức thành công 189 phiên giao dịch trực tuyến, kết nối thành công việc làm cho hàng nghìn người.

Khai mạc Phiên giao dịch việc làm lưu động các xã Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương năm 2026. Ảnh: Mai Hoa

Chia sẻ về những giải pháp căn cơ của thành phố, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam khẳng định: Sự phục hồi và phát triển của thị trường lao động có tác động mang tính quyết định đối với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh bền vững của Thủ đô. Việc giải quyết việc làm cho hơn 160.900 lao động sau gần 9 tháng không chỉ hoàn thành chỉ tiêu hành chính, mà quan trọng hơn là giữ vững sự ổn định cuộc sống cho hàng chục vạn gia đình.

Phân tích sâu về chuyển dịch cơ cấu việc làm tại các vùng động lực ngoại thành - tiêu biểu như khu vực phía Nam thành phố gồm các xã Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, ông Nguyễn Tây Nam nhấn mạnh vai trò của hạ tầng liên kết và các dự án trọng điểm. Khu vực này đang hội tụ các lợi thế lớn: Thường Tín giàu truyền thống làng nghề, tiểu thủ công nghiệp; Thượng Phúc sở hữu lợi thế giao thông, công nghiệp, logistics trục Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam; Chương Dương phát huy kinh tế vận tải ven sông Hồng; còn Hồng Vân định hình rõ nét mô hình sinh thái kết hợp dịch vụ.

Đặc biệt, sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn như Khu đô thị thể thao Olympic phía Nam Hà Nội đang mở ra "làn sóng" nhu cầu nhân lực rất lớn về xây dựng, quản lý kỹ thuật, logistics và thương mại - dịch vụ.

Trao quà và sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người lao động. Ảnh: Mai Hoa

Để người dân thực sự hưởng lợi từ làn sóng phát triển này, ông Nguyễn Tây Nam nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của cơ quan quản lý là không để ai bị bỏ lại phía sau, tập trung ưu tiên tối đa thông tin thị trường lao động tới các nhóm đối tượng đặc thù: Người lao động thuộc diện giải phóng mặt bằng, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, người lớn tuổi, người chấp hành xong án phạt tù và lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khi cơ hội việc làm kết hợp cùng nền tảng số hóa liên tục của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, người lao động dù ở xa hay hạn chế điều kiện đi lại vẫn luôn tìm thấy cánh cửa bước vào thị trường lao động chính quy.

Gắn kết cung - cầu lao động, tạo lập sinh kế bền vững

Thực tế thị trường lao động cho thấy nhân lực kỹ thuật luôn có cơ hội việc làm với đãi ngộ xứng đáng. Nhấn mạnh quan điểm này, chị Nguyễn Thị Vân Anh, nhân viên Hành chính Nhân sự Công ty Tomeco (Đại Xuyên) chia sẻ: Công ty mới đi vào vận hành từ đầu năm nay và đang tăng tốc sản xuất cao điểm giai đoạn cuối năm nên cần tuyển bổ sung ngay 30 công nhân kỹ thuật cao (thợ hàn, thợ mài, lắp ráp, thợ cơ điện, vận hành máy CNC) cùng một số vị trí quản lý văn phòng. Các vị trí thợ kỹ thuật đòi hỏi tay nghề cao và kinh nghiệm thực tiễn, nhưng nguồn cung lao động đáp ứng được ngay trên thị trường hiện nay còn rất khan hiếm.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, đại diện Bộ phận Hỗ trợ thi công Công ty VinCons (Tập đoàn Vingroup) khẳng định nhu cầu tuyển dụng lao động quy mô lớn của công ty. Ảnh: Mai Hoa

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Huy Hoàng, đại diện Bộ phận Hỗ trợ thi công Công ty VinCons (Tập đoàn Vingroup) cho biết, doanh nghiệp đang triển khai dự án tầm cỡ Sân vận động Trống Đồng - VinFast và có chiến lược tuyển dụng quy mô lên tới 200.000 người trên phạm vi toàn quốc. Cơ cấu nhân sự trải rộng từ kỹ sư xây dựng, cán bộ giám sát cho đến lực lượng lớn công nhân lao động phổ thông, thợ tay nghề các mảng xây, trát, sơn bả, thạch cao, cốt thép, cốp pha, bê tông.

Để hút được lực lượng lao động lớn, VinCons áp dụng khung đãi ngộ mang tính cạnh tranh cao: Thu nhập tối thiểu từ 14 triệu đồng/tháng cho lao động phổ thông (26 ngày công); thợ bậc trung đạt từ 16 đến 26 triệu đồng/tháng; tổ trưởng, vị trí quản lý đạt từ 41 đến trên 50 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó là các chính sách bảo đảm an sinh tối đa: Chi trả lương 2 lần/tháng, bao trọn 3 bữa ăn mỗi ngày, tham gia BHXH đầy đủ với mức đóng căn cứ theo 70% lương thực tế và cấp gói bảo hiểm tai nạn lao động 24/7 ngay từ ngày đầu tiên làm việc.

Trao hợp đồng vay vốn và quà tặng người lao động. Ảnh: Mai Hoa

Từ những cam kết việc làm của doanh nghiệp kết hợp cùng những định hướng chính sách từ cơ quan quản lý, thị trường việc làm Hà Nội đang định hình chuẩn mực mới về chất lượng, nơi người lao động được tôn trọng quyền lợi bảo hiểm, bảo đảm an toàn thân thể và có lộ trình phát triển thu nhập tương xứng với kỹ năng.