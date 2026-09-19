Chính sách mở đường cho lao động xuất ngoại

Mở rộng cơ hội cho người lao động

Năm 2015, anh Tòng Văn Xuân - con trai ông Tòng Văn Chinh, bản Bó Pầu, xã Chiềng Mung đi học nghề điện tại tỉnh Quảng Ninh và được giới thiệu sang Hàn Quốc làm việc. Trong thời gian làm việc ở nước ngoài, anh thường xuyên chia sẻ với gia đình về môi trường, chế độ đãi ngộ và những cơ hội nghề nghiệp tốt. Vì thế, gia đình ông Chinh đã cho 11 thành viên gia đình đi lao động tại Hàn Quốc, gồm 6 con trai, 4 con dâu và 1 cháu trai. Ông Chinh nói: Các con đi làm xa nhưng thường xuyên gọi điện về chia sẻ công việc, cuộc sống. Có thu nhập ổn định, các con biết tích lũy, gửi tiền về phụ giúp bố mẹ, sửa sang nhà cửa và đầu tư phát triển kinh tế.

Nhờ xuất khẩu gia đình ông Tòng Văn Chinh, bản Bó Pầu, xã Chiềng Mung kinh có cuộc sống khá giả.

Đi làm việc ở nước ngoài là hướng đi phù hợp cho những người trẻ có nghề, có sức khỏe và mong muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập. Giai đoạn 2025–2030, xã Chiềng Mung phấn đấu đưa 114 lao động đi làm việc ở nước ngoài; ít nhất 90% lao động sau khi về nước có việc làm ổn định hoặc tự tạo việc làm tại địa phương. Ông Trần Xuân Hiệp, Chủ tịch UBND xã Chiềng Mung, thông tin: Xã phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn đến từng bản tuyên truyền, tư vấn, định hướng thị trường lao động phù hợp. Năm 2026, xã phấn đấu đưa 23 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Từ đầu năm đến nay, xã có 13 người đăng ký dài hạn và 52 người đi làm thời vụ ở nước ngoài. Hiện nay, toàn xã có 79 người đi lao động tại Hàn Quốc, nhật Bản, Đài Loan.

Bên cạnh các chương trình dài hạn, chương trình lao động thời vụ ở nước ngoài cũng mở ra cơ hội lớn cho những người có nhu cầu tăng thu nhập trong ngắn hạn. Chuẩn bị xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, anh Lường Văn Đạt, xã Sông Mã, chia sẻ: Khi tỉnh triển khai chương trình lao động thời vụ, tôi thấy đây là cơ hội rất phù hợp nên đã đăng ký tham gia với mong muốn tích lũy được một khoản vốn để khi trở về đầu tư phát triển kinh tế ngay trên quê hương.

Cán bộ xã Tà Hộc thăm, động viên gia đình có lao động đi làm việc tại Nhật Bản.

Sau khi tham gia hội nghị tư vấn về xuất khẩu lao động ở địa phương, năm 2022, anh Quàng Quý Tài, bản Bó, phường Chiềng An đã tìm hiểu và lựa chọn đi làm việc ở Đài Loan. Anh Tài, chia sẻ: Thời gian đầu sang làm việc cũng có nhiều bỡ ngỡ, nhưng sau đó tôi dần thích nghi với công việc và cuộc sống. Công việc chủ yếu liên quan đến điện tử. Trở về nước đầu tháng 8 vừa qua, tôi dự định sẽ học thêm nghề sửa chữa điện tử, sau đó dùng số vốn tích lũy được để mở cửa hàng tại địa phương.

Anh Quàng Quý Tài (bên tay phải), bản Bó, phường Chiềng An chia sẻ với gia đình về dự định thời gian tới.

Tại xã Chiềng Khoong, hiện có 9 lao động đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các thị trường lao động chủ yếu gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, với mức thu nhập ổn định từ 25–35 triệu đồng/người/tháng. Giai đoạn 2026-2030, xã phấn đấu đưa 61 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch tịch UBND xã, cho biết: Hằng năm, xã phối hợp với Trung tâm Lữu trữ, Việc làm, Người có công tổ chức hội nghị tuyên truyền về thị trường lao động; khảo sát nhu cầu thực tế của người lao động, tư vấn, định hướng lựa chọn công việc phù hợp; phối hợp với doanh nghiệp hướng dẫn, hỗ trợ người lao động hoàn thiện hồ sơ đăng ký.

Cán bộ Trung tâm Lưu trữ, Việc làm, Người có công tiếp nhận thông tin nhu cầu việc làm của lao động xã Chiềng Khoong.

Lao động Sơn La lên đường sang Hàn Quốc làm việc thời vụ.

Chính sách mới - điểm tựa cho người lao động

Hiện nay, tỉnh Sơn La có nguồn lao động dồi dào với khoảng 805.000 người, chiếm 57,5% dân số toàn tỉnh. Giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Sơn La đã đưa 1.466 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng nguồn lao động của tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là chất lượng lao động còn hạn chế, ngoại ngữ và kỹ năng nghề chưa đáp ứng yêu cầu; phần lớn lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn, thiếu vốn để tham gia các chương trình xuất khẩu lao động.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp gắn với thị trường lao động, là một trong những nhiệm vụ được đặt ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030; ngày 14/10/2025 UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành Đề án số 2553 về việc đưa người lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2025-2030. Đề án phấn đấu, giai đoạn 2025-2030 đưa 5.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 100% người lao động được đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng và tư vấn pháp luật trước khi xuất cảnh; 100% xã, phường có lao động đi làm việc ở nước ngoài; ít nhất 70% lao động sau khi về nước có việc làm ổn định hoặc tự tạo việc làm tại địa phương.

Sở Nội vụ gặp mặt lao động đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc.

Hiện thực hoá các mục tiêu đề ra, tỉnh đã đẩy mạnh đàm phán, ký kết Thỏa thuận hợp tác với thành phố Jeonju, tỉnh Jeollabuk và huyện Boseong, tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc về đưa người lao động đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 286 người lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, trong đó, 257 người đi làm việc theo hợp đồng dài hạn tại Nhật Bản, Đài Loan, Nga, Hàn Quốc; 29 người đi làm việc thời vụ nông nghiệp tại Hàn Quốc.

Đặc biệt, ngày 28/8/2026, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 25/2026/NQ - HĐND quy định chính sách hỗ trợ người lao động và tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030. Người lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo ngoại ngữ, tiền ăn, sinh hoạt trong thời gian đào tạo, lệ phí làm hộ chiếu, phiếu lý lịch tư pháp...

Lãnh đạo Sở Nội vụ động viên lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Ông Phạm Quang Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thông tin: Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý để tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, vừa bảo đảm tính thống nhất với chính sách của Trung ương, vừa có các chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La.

Cùng với chính sách hỗ trợ, tỉnh đang từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động. Công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ cũng được chú trọng, tạo điều kiện để người lao động chuẩn bị tốt hơn về kiến thức, kỹ năng trước khi xuất cảnh.

Cán bộ Trung tâm Lưu trữ, Việc làm, Người có công thông tin nhu cầu tuyển dụng việc làm cho người lao động.

Với định hướng đúng và sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của tỉnh đã và đang mở ra cơ hội cho những lao động đi làm việc ở nước ngoài, thêm những hy vọng về cuộc sống tốt hơn cho các gia đình, mở thêm hướng đi để Sơn La từng bước biến nguồn lao động dồi dào thành động lực cho giảm nghèo và phát triển bền vững.